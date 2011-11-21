Геннадий Янин: водители Владивостока - джигиты!

"Раньше я всегда ездил выпивши", - признался корреспонденту "Правого руля" заслуженный артист России, первый солист и заведующий труппой Большого театра Геннадий Петрович Янин, будучи на гастролях во Владивостоке.

Рассказывает Геннадий Янин:

- Моей первой машиной была "Нива". Я ее купил 14 лет назад, поэтому считаю себя водителем со стажем. Скажу честно, эксплуатируя ВАЗ 2121, я познал все ужасы, с которыми только может столкнуться наш автолюбитель. Если, конечно, у него отечественная машина. У меня горело сцепление, сыпались крестовины, зимой она постоянно не заводилась, хотя аккумулятор на зиму я всегда ставил новый. Я приходил на стоянку и почти каждое утро разбирал карбюратор, чтобы освободить его от ледяной кашицы.

У нас тогда продавался отвратительный бензин, наполовину разбавленный водой. Извините за термин, но мне частенько приходилось отсасывать бензин. Да что только мы не проходили!

Однажды в лютый холод меня тащили к мастеру на веревке двадцать километров. А когда мы добрались, выяснилось, что мастер уехал на месяц то ли на охоту, то ли к родне на свадьбу. Дело было в глухой деревне, где мобильный не брал. Я еле уговорил водителя грузовика, чтобы меня дотащили до соседней деревушки, где было какое-то подобие автосервиса.

- И когда вы поняли, что пришла пора пересаживаться на надежную машину?

- На "Ниве" я отъездил два года. Потом ее продал и купил семилетний "Фольксваген-Пассат", в кузове седан.

- Почему именно "Фольксваген"? А не "Тойоту", "Рено" или "Пежо"?

- Потому что он мне нравится. Это недорогая и очень хорошая машина. Кроме того, машина должна быть только немецкой. Я так считаю.

- Как часто, по вашему мнению, надо менять машину? Если, конечно, для этого есть финансовые возможности.

- Я думаю, на машине надо отъездить не более трех лет, а потом пересесть на другую. Это я понял совсем недавно.

Свой последний автомобиль я взял в автосалоне. Тоже "Фольксваген-Пассат". Ему сейчас около двух лет. По российским меркам машина практически новая. Но я уже понимаю, что надо задуматься о новой. Еще год, и все! Уходит эстетика, она уже начинает чуть-чуть поскрипывать, расшатываться, хоть это авто и надежной немецкой сборки. И я езжу только по роскошным московским дорогам. В Москве очень хорошие дороги.

- Кстати, как вам дороги Владивостока? Вас уже успели по ним прокатить?

- Да, нас несколько раз провезли по вашим дорогам. Я не могу сказать, что я потрясен.

Они наверняка лучше, чем лет десять назад. Мне, сорокалетнему, они напомнили дороги моего детства. Когда на периферии Советского Союза иностранное слово асфальт было сродни нецензурному выражению. Ну, да Бог с ними, с дорогами! Меня поразили ваши водители. Я был в шоке! В Москве уже такого нет. Там другое хамство, другая манера езды. И там нет такого лихачества. Во Владивостоке все водители - джигиты.

- Когда вы в отъезде, где оставляете машину?

- У нас охраняемая придомовая стоянка. Вообще в Москве нет проблем с ночными парковками.

- Вам доводилось попадать в ДТП?

- В серьезное, слава Богу, нет. Я очень аккуратный, но дорожу автомобилем и своим временем. В Москве вдоль дорог висят плакаты "Не торопитесь! Вас ждут дома". И я постоянно помню, что меня ждут жена и двое детей. Поэтому я стараюсь не рисковать.

- Когда машина ломается, вы спешите в автосервис или сами беретесь за инструменты?

- Я далек от техники, и сам никогда не ремонтировал машину. У меня есть человек, который в этом деле дока. Со временем, конечно, я тоже стал кое-что понимать, и когда случается какая-нибудь поломка, я открываю капот и смотрю на внутренности своего авто не как в анекдоте про "новых" русских.

Помните? Когда у одного "нового" русского заглох двигатель "Мерседеса", другой ему посоветовал постучать ногой по колесу. А когда и это не помогло, подсказал включить аварийку. Конечно, сам в двигатель или систему электроники не полезу, но могу на слух сделать заключение, где что стучит или не крутится и почему.

- Если следовать вашим принципам, то скоро у вас появится новая машина. Вы еще не думали, что будете покупать?

- Еще не знаю, но мне очень нравится "Мерседес". Сейчас я могу себе это позволить.

- А не хотелось ли приобрести джип для дома, для семьи?

- Мне нравится седан. Мне нравится большой хороший и красивый седан.

- Вам приходилось выяснять отношения с инспекторами ГАИ?

А когда у меня с документами все в порядке, меня никогда не останавливали! То ли они понимают по манере езды, что у водителя что-то не так, то ли от меня исходили какие-то флюиды? Я уже пытался ездить и так, и сяк, и наперекосяк, но "гаишники" все равно тормозили только меня. Это просто фантастика. Я никак не могу понять этот феномен.

- А за вождение в нетрезвом виде вас не привлекали к ответственности?

- Никогда! Хотя раньше я всегда ездил выпивши. (Геннадий Янин смеется.) Наверное, раньше мы все были смелее. А сейчас я не сажусь за руль подшофе. Во-первых, мне не хочется платить большие деньги за отобранные права. Во-вторых, я уже больше понимаю, что, даже немного выпивши, я чувствую машину не совсем так, как если бы я был трезв. Я стал осторожнее.

- Вы когда-нибудь давали "гаишникам" взятки?

- Ну, а как же? Всегда! И я им за это очень благодарен. Пусть это звучит нелепо, но взятка снимает все проблемы. Хотя очень часто мне удается их уговорить. Сейчас в Большом я занимаю достаточно серьезный государственный пост, и когда я начинаю разговаривать с инспектором с этой позиции, даже если я где-то не прав, я знаю, как вести себя с людьми.

Я начинаю сразу прощупывать какие-то подходы к этому человеку. А это зависит от возраста, его ответов. Я сразу понимаю, удастся мне его уговорить или лучше молча заполнить протокол. Так что отношения с инспекторами - это все очень индивидуально.