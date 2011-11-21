"Конструктора" в законе

Начиная с этого года все вопросы, связанные с заменой узлов и агрегатов, проще говоря, оформлением так называемых "конструкторов", будут осуществляться на основании единого "Перечня допустимых замен основных агрегатов автотранспортных средств".

Теперь 40-страничный документ, в разработке которого приняли участие ДОБДД и Центр безопасности дорожного движения и технической экспертизы Нижегородского ГТУ и некоммерческой организацией "НАМИ-ПТИА-Фонд", единственный правовой документ, на основании которого будут выдаваться документы о соответствии конструкции транспортного средства (СКТС) и проводиться регистрационные действия. Как заверил и.о. начальника отделения технической инспекции и регистрационно-экзаменационных подразделений Управления ГИБДД Приморского края Владимир ГОРБУНОВ, данный "Перечень" не догма и он будет постоянно пополняться настолько быстро, как будет развиваться японский автопром.