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Старый автомобиль расписали под хохлому
На днях гуляющие по набережной Владивостока горожане могли наблюдать удивительную картину: молодые люди явно анархического вида с баллонами краски в руках крутились возле одной из припаркованных машин с явным намерением нанести на нее экстравагантный рисунок.
Более того, спустя недолгое время они приступили к исполнению своих намерений, но никто из окружающих при этом не свистел в свисток и не звал милицию. Хозяин автомобиля стоял рядом и с интересом наблюдал, как его машина порывается толстым слоем граффити. Так необычно отметил свою очередную встречу Владивостокский клуб тюнинга старинных автомобилей "Иноходец".
- Идея провести такое мероприятие родилась у нас еще месяц назад, - рассказывает председатель клуба Марк Жибровский, - хотелось пробудить у молодежи интерес к старинной технике. Считаю, что затея удалась, так как наша акция на набережной собрала множество зрителей, среди которых было немало тех, кто подходил к нам с вопросами, выражал свое восхищение машинами, и проявлял здоровое любопытство к работе клуба. Возможно, впоследствии кто-нибудь из них присоединится к нашему движению.
По словам господина Жибровского, клуб "Иноходец" существует с 2000 года и объединяет людей, для которых интересен не только процесс реставрации старого автомобиля, но и доводка его до уровня современных потребительских предпочтений, придание ему нестандартного облика.
- Тюнинг ретроавтомобилей - это одно из направлений реставрации, - продолжает Марк, - в котором допускается изменение оригинальной конструкции. Оно может быть единственным, а может включать в себя целый комплекс изменений, в зависимости от поставленных задач. Можно улучшить, например, какие-то параметры двигателя, придав ему большей спортивности, а можно и вовсе заменить двигатель, поставив более современный. Довольно часто в тюнинге старых машин изменяется ходовая часть, устанавливаются другие амортизаторы и пружины, меняются тормозные диски. Кузов, как правило, стараются не трогать, хотя жестких табу нет и здесь. Можно вырезать какие-то элементы, заменяя их новыми, а можно и сохранить все в первозданном виде, это кому как больше нравится.
В тот день на набережной собрались такие машины участников клуба, на которых вмешательства в кузов не было заметно вовсе. В основном это были большие японские седаны семидесятых годов, Nissan Gloria, Toyota Mark II, хотя нет правил без исключений: самым старшим и, безусловно, колоритным экземпляром был американский Ford8 1947 года. Подопытной машиной для росписи выступили Crown 1975 года, хозяин которой, Олег, согласился отдать ее в руки граффитчиков. Машина находится в процессе реставрации, и впереди предстоят лакокрасочные работы, поэтому в любом случае кузов будет перекрашиваться заново.
Граффитчики работали красками, предоставленными компанией "Дальтехколор". И, видимо, оттого, что и краски, и объект приложения сил достались им, что называется, на халяву, творческая мысль осталась спящей где-то в глубинах сознания. Несмотря на модный вид и продвинутый сленг парнишек, вооруженных баллончиками, результаты их работы не особенно впечатлили автора этих строк. Хотя уличные граффити - это, понятно, не профессиональная автомобильная аэрография, ребята могли бы проявить больше фантазии и аккуратности.
Впрочем, проведенной акцией остались довольны все - и участники, и зрители. Клуб "Иноходец" вновь напомнил о себе, и, будем надеяться, что приморцы увидят в будущем еще немало интересных тюнинговых ретроавтомобилей.
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