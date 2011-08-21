Во Владивостоке стало еще на два проезда меньше

В связи с проведением работ по реконструкции улицы Фокина с 18 августа, с 22 часов до 00 часов 1 октября будет перекрыто движение автотранспорта на участке ул. Фокина от дома №13 до дома №5 (Арбат).

Кроме того, в связи с перекладкой теплотрассы временно будет прекращено движение транспорта по дороге, проходящей по улице Гоголя в районе съезда с проспекта Красного Знамени со стороны разворотного кольца "Инструментальный завод" на улицу Гоголя и со стороны одностороннего подъема с улицы Гоголя на мостовой переход по проспекту Красного Знамени. Перекрытие планируется с 9 часов 19 августа до 00 часов 31 августа.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.