Средняя цена на бензин во Владивостоке почти на 3 рубля выше российской

Федеральная служба государственной статистики представила данные еженедельного мониторинга производства нефтепродуктов и потребительских цен на них за прошлую неделю.

На 15 августа 2011 года средние потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо во Владивостоке составили:

бензин автомобильный - 28,75 руб.,

марки А-76 (АИ-80) - 28,06 руб.,

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 28,43 руб.,

марки АИ-95 и выше - 30,13 руб. за литр.

Средняя цена за литр дизтоплива - 24,85 руб., по данным Росстата.

При этом в среднем по России эти цифры составляют:

бензин автомобильный - 26,01 руб.,

марки А-76 (АИ-80) - 23,98 руб.,

марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - 26,05 руб.,

марки АИ-95 и выше - 27,92 руб.

Средняя цена за литр дизтоплива – 24,85 руб.

Самая низкая средняя цена зафиксирована в Омске - на уровне 23 руб.

Как говорится, считайте сами...