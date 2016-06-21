Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии
Победителем стал Максим Седых из Владивостока
Третий этап соревнований по дрифту РДС-Восток, прошедший во Владивостоке в минувшие выходные, в очередной раз доказал, что дрифт - дисциплина крайне непредсказуемая. Судейское задание оказалось непростым, поэтому соревнование отмечено как яркими взлетами, так и громкими вылетами. Лидер субботней квалификации Александр БУЛЫЧЕВ в парных заездах не прошел дальше стадии топ-8, а красноярец Дамир ИДИЯТУЛИН, квалифицировавшийся со вторым результатом, сенсационно выбыл в топ-16, сообщает пресс-служба РДС-Восток.
В то же время абсолютно лучший для себя результат - второе место - показал на этапе молодой пилот Алексей НЕСМЕЯН. Макар ЧЕРНЫШ из Благовещенска занял третью позицию, победителем стал Максим СЕДЫХ из Владивостока.
Пожалуй, самый непредсказуемый этап РДС-Восток за последнее время, начинался вполне ожидаемо. В квалификации пилоты команды «Форс» Константин АВШАРОВ и Дамир Идиятулин взяли четвертое и второе место соответственно. Третий результат одиночных заездов у Ильи ФЕДОРОВА, первым стал Александр Булычев (команда «К-спорт»). Однако в дальнейшем что-то пошло не так и в парных заездах лидеры квалификации выбывали один за другим.
Дамир Идиятулин сегодня находится на второй строчка общего зачета чемпионата РДС-Восток и по праву считается одним из сильнейших пилотов страны. Тем обиднее было его поражение в топ-16 - в парном заезде с Антоном ДУБОВИКОМ из Хабаровска. После хорошей постановки автомобиль Дамира потерял сцепление с трассой, как результат – ошибка и минус пять баллов – отставание, которое красноярец не смог отыграть. Нельзя не отметить высокий уровень, который показывает в этом сезоне хабаровчанин Антон Дубовик. В Хабаровске нет трассы для тренировок и, как следствие, местные пилоты лишены возможности тренироваться. Кстати, этот факт в свое время стал причиной переезда во Владивосток четырёхкратного чемпиона РДС-Восток Ильи Федорова. Однако даже достаточное количество тренировок перед этим этапом не уберегло Илью от «борща» - так в дрифте называют ошибку, допущенную по вине самого пилота. В топ-8 Федорову в соперники достался Макар Черныш, последний и вышел победителем из этой схватки.
Несмотря на хорошую для дрифта погоду, а таковой считается практически любая, если нет дождя, несколько раз по ходу соревнований пилоты вылетали с трассы. Сильно повредил свою машину еще на субботней тренировке Роман НЕХАЙ, да так, что не смог даже выехать на квалификацию. Еще несколько вылетов было и по ходу парных заездов, однако поролоновые блоки безопасности вдоль трассы уберегли автомобили участников от серьёзных повреждений.
В числе пилотов, взлетевших на высокие позиции, оказался и Константин ГОРЧАКОВ. Гонщик может смело записать себе в актив воскресную победу над Александром Булычевым в топ-8. Но в полуфинале Константин уступил сначала Максиму Седых, а потом и Макару Чернышу в споре за третье место. Второй этап подряд Константин занимает четвертое место, что, по его словам вселяет надежду. «Дело и в везении, на этом этапе точно. Булычев – стабильный пилот, всегда показывал хороший дрифт, но развернуло его в заезде со мной. Дальше в заезде с Максом мне не хватило опыта, а с Макаром хороший дрифт показали. Второй этап подряд четвертый результат дает настрой – лишний раз и машиной позаниматься и на тренировку выехать», - отметил Горчаков.
Приятным событием этапа стало возвращение в строй Макара Черныша. Благовещенский пилот всегда старается показывать зрелищный, дымный дрифт, за это его и любит публика. Но, увы, на третьем этапе стремление к зрелищности сыграло злую шутку со многими пилотами. Оставив за бортом двух коренных хабаровчан - сначала Егора ШУМИЛКИНА, а затем и Илью Федорова, Макар Черныш в полуфинале проиграл Алексею Несмеяну, но все же отстоял право на подиум в сражении с Константином Горчаковым. «Возвращение неплохое, но этап своеобразный. Несмеян, конечно, красавчик, но остальными заездами я доволен. Столько этапов пропустил все-таки, это даёт о себе знать. Главное, люди довольны, по-моему. Опять же раньше ездил только ради зрелищности, а теперь понимаю – должен быть результат! Без этого и зрители заскучают, и спонсоры меньше внимания будут уделять. С этапа домой поеду с хорошими эмоциями», - рассказал уже после соревнования Макар Черныш.
В хорошем настроении пребывал после соревнования и Алексей Несмеян. В прошлом году пилот принял участие только в одном этапе РДС-Восток и был по итогам сезона 22-м. После трех этапов этого года Алексей взлетел на пятую строчку общего зачета. «Всем доволен! Мое второе место сегодня – это на 50 процентов удача. Удача, конечно, неотъемлемая часть спорта, в который раз в этом убеждаюсь. Безусловный плюс – поддержка моего спонсора, это и тренировки и оснащение. Хочется ездить больше, хочется красиво ехать! Ну и награда – это приятно, но я не решил для себя еще, что важнее – красиво ехать для зрителя или медаль получить», - говорит Алексей Несмеян.
Вторая победа в сезоне на счету Максима Седых (команда «Йокогама»). В отсутствие супруги Екатерины СЕДЫХ, которая, к слову, в эти выходные защищала честь команды в соревнованиях РДС-Запад, Максиму пришлось стараться за двоих. Учитывая результат, получилось неплохо.
«Интересный был этап, неожиданный. Дамир Идиятулин, Макар Черныш, Саша Булычев выбыли очень неожиданно. Их ошибка в том, что они старались показать быстрый дрифт с небыстрыми соперниками. Отмечу, подтянулся Алексей Несмеян, молодец, очень рад за него, много с ним тренируюсь. Но чувства у меня смешанные, жалко других ребят. Вообще трасса очень сложная на самом деле. На постановке надо было осторожно газ нажимать, при этом замедление подсчитать и не нажимать на тормоз. Я старался без лишних рисков ехать, стабильно. Для меня зрелищность не так важна, стараюсь ехать в меру дымно и обязательно по траектории», - заключил победитель третьего этапа Максим Седых.
Резюмировал все удачные и неудачные выступления этапа главный судья соревнований Дмитрий СЕМЕНЮК. По его словам, успех зависит от количества тренировок и умения собраться в нужный момент.
«Дрифт - непредсказуемая штука! А ехать надо лучше. Кто-то «борщей» наварил просто, а молодым у нас дорога! У них сейчас новый эмоциональный всплеск, больше энтузиазма будет, и поедут, наверное, лучше. Кто-то сегодня просто перестарался. Нужно быть хладнокровным, прежде всего, и контролировать машину. Удивили стабильные пилоты своими ошибками непонятными, но что делать? Это автоспорт! И, кстати, вот оно преимущество сетки топ-16, олимпийской системы. Сегодня улыбнулась удача Горчакову, Несмеяну, а будь сетка прошлогодняя, второго шанса им бы не дали. Звезды сложились так, что сегодня эти парни в числе лучших. Но зрелищность нужна! За зрелищность любят и эта поддержка от зрителей очень важна. Но, конечно, успех зависит от тренировок, прежде всего», - сказал главный судья.
Напомним, ближайший этап РДС-Восток пройдет в Хабаровске 9 и 10 июля. А в последние выходные августа пилоты РДС-Восток ждут болельщиков на финальных соревнованиях. 27 и 28 августа зрителей ожидает уникальный спортивный уикенд – в субботу и воскресенье пройдут сразу два этапа российской дрифт серии на Дальнем Востоке, тогда же и станет известно имя чемпиона сезона 2016 года.
|
Результаты личного зачета III этапа РДС-Восток
|
№
|
Участник
|
Город
|
Квалификация
|
Парные заезды
|
Итого
|
1
|
Седых Максим
|
Владивосток
|
12
|
200
|
212,0
|
2
|
Несмеян Алексей
|
Владивосток
|
9
|
180
|
189,0
|
3
|
Черныш Макар
|
Благовещенск
|
12
|
160
|
172,0
|
4
|
Горчаков Константин
|
Владивосток
|
9
|
140
|
149,0
|
5
|
Булычев Александр
|
Владивосток
|
25
|
110
|
135,0
|
6
|
Фёдоров Илья
|
Владивосток
|
19
|
110
|
129,0
|
7
|
Авшаров Константин
|
Владивосток
|
17
|
110
|
127,0
|
8
|
Дубовик Антон
|
Хабаровск
|
4
|
110
|
114,0
|
9
|
Идиятулин Дамир
|
Красноярск
|
21
|
80
|
101,0
|
10
|
Канищев Иван
|
Благовещенск
|
6
|
80
|
86,0
|
11
|
Линьков Алексей
|
Владивосток
|
6
|
80
|
86,0
|
12
|
Шумилкин Егор
|
Хабаровск
|
6
|
80
|
86,0
|
13
|
Нехай Роман
|
Владивосток
|
6
|
80
|
86,0
|
14
|
Распутный Алексей
|
Владивосток
|
4
|
80
|
84,0
|
15
|
Носов Денис
|
Благовещенск
|
4
|
80
|
84,0
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото РДС-Восток.
Новости тематики
- Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии
- Владивосток и остров Русский стали ареной автомобильного ралли "Тихий океан"
- Во Владивостоке королевы вышли на трассу
- "Экспедиция-Трофи 2013" завершила свой путь во Владивостоке
- Во Владивостоке запущено тестовое производство Toyota Land Cruiser Prado
- Центральную площадь Владивостока превратили в большую автостоянку
Новости раздела
- Владивостокский завод "Соллерс" за четыре года собрал 100 тыс. автомобилей Mazda
- Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии
- Знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" появятся еще в трех местах во Владивостоке
- Владивостокцам предлагают высказать свои мнения о введении платы за парковку автомобилей
- Гонщика, устроившего беспредел на улицах Владивостока, наказали его же товарищи
- ВЭФ: производство двигателей Mazda во Владивостоке может начаться уже в 2017 году
- Приморцам не стоит рассчитывать на отмену пошлин на иномарки
- С 1 июля во Владивостоке будет работать новый автобусный маршрут
- Во Владивостоке прошла выставка "Автосалон-2015"
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным