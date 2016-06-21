Пилоты РДС-Восток провели во Владивостоке самый непредсказуемый этап серии

Победителем стал Максим Седых из Владивостока

Третий этап соревнований по дрифту РДС-Восток, прошедший во Владивостоке в минувшие выходные, в очередной раз доказал, что дрифт - дисциплина крайне непредсказуемая. Судейское задание оказалось непростым, поэтому соревнование отмечено как яркими взлетами, так и громкими вылетами. Лидер субботней квалификации Александр БУЛЫЧЕВ в парных заездах не прошел дальше стадии топ-8, а красноярец Дамир ИДИЯТУЛИН, квалифицировавшийся со вторым результатом, сенсационно выбыл в топ-16, сообщает пресс-служба РДС-Восток.

В то же время абсолютно лучший для себя результат - второе место - показал на этапе молодой пилот Алексей НЕСМЕЯН. Макар ЧЕРНЫШ из Благовещенска занял третью позицию, победителем стал Максим СЕДЫХ из Владивостока.

Пожалуй, самый непредсказуемый этап РДС-Восток за последнее время, начинался вполне ожидаемо. В квалификации пилоты команды «Форс» Константин АВШАРОВ и Дамир Идиятулин взяли четвертое и второе место соответственно. Третий результат одиночных заездов у Ильи ФЕДОРОВА, первым стал Александр Булычев (команда «К-спорт»). Однако в дальнейшем что-то пошло не так и в парных заездах лидеры квалификации выбывали один за другим.

Дамир Идиятулин сегодня находится на второй строчка общего зачета чемпионата РДС-Восток и по праву считается одним из сильнейших пилотов страны. Тем обиднее было его поражение в топ-16 - в парном заезде с Антоном ДУБОВИКОМ из Хабаровска. После хорошей постановки автомобиль Дамира потерял сцепление с трассой, как результат – ошибка и минус пять баллов – отставание, которое красноярец не смог отыграть. Нельзя не отметить высокий уровень, который показывает в этом сезоне хабаровчанин Антон Дубовик. В Хабаровске нет трассы для тренировок и, как следствие, местные пилоты лишены возможности тренироваться. Кстати, этот факт в свое время стал причиной переезда во Владивосток четырёхкратного чемпиона РДС-Восток Ильи Федорова. Однако даже достаточное количество тренировок перед этим этапом не уберегло Илью от «борща» - так в дрифте называют ошибку, допущенную по вине самого пилота. В топ-8 Федорову в соперники достался Макар Черныш, последний и вышел победителем из этой схватки.

Несмотря на хорошую для дрифта погоду, а таковой считается практически любая, если нет дождя, несколько раз по ходу соревнований пилоты вылетали с трассы. Сильно повредил свою машину еще на субботней тренировке Роман НЕХАЙ, да так, что не смог даже выехать на квалификацию. Еще несколько вылетов было и по ходу парных заездов, однако поролоновые блоки безопасности вдоль трассы уберегли автомобили участников от серьёзных повреждений.

В числе пилотов, взлетевших на высокие позиции, оказался и Константин ГОРЧАКОВ. Гонщик может смело записать себе в актив воскресную победу над Александром Булычевым в топ-8. Но в полуфинале Константин уступил сначала Максиму Седых, а потом и Макару Чернышу в споре за третье место. Второй этап подряд Константин занимает четвертое место, что, по его словам вселяет надежду. «Дело и в везении, на этом этапе точно. Булычев – стабильный пилот, всегда показывал хороший дрифт, но развернуло его в заезде со мной. Дальше в заезде с Максом мне не хватило опыта, а с Макаром хороший дрифт показали. Второй этап подряд четвертый результат дает настрой – лишний раз и машиной позаниматься и на тренировку выехать», - отметил Горчаков.

Приятным событием этапа стало возвращение в строй Макара Черныша. Благовещенский пилот всегда старается показывать зрелищный, дымный дрифт, за это его и любит публика. Но, увы, на третьем этапе стремление к зрелищности сыграло злую шутку со многими пилотами. Оставив за бортом двух коренных хабаровчан - сначала Егора ШУМИЛКИНА, а затем и Илью Федорова, Макар Черныш в полуфинале проиграл Алексею Несмеяну, но все же отстоял право на подиум в сражении с Константином Горчаковым. «Возвращение неплохое, но этап своеобразный. Несмеян, конечно, красавчик, но остальными заездами я доволен. Столько этапов пропустил все-таки, это даёт о себе знать. Главное, люди довольны, по-моему. Опять же раньше ездил только ради зрелищности, а теперь понимаю – должен быть результат! Без этого и зрители заскучают, и спонсоры меньше внимания будут уделять. С этапа домой поеду с хорошими эмоциями», - рассказал уже после соревнования Макар Черныш.

В хорошем настроении пребывал после соревнования и Алексей Несмеян. В прошлом году пилот принял участие только в одном этапе РДС-Восток и был по итогам сезона 22-м. После трех этапов этого года Алексей взлетел на пятую строчку общего зачета. «Всем доволен! Мое второе место сегодня – это на 50 процентов удача. Удача, конечно, неотъемлемая часть спорта, в который раз в этом убеждаюсь. Безусловный плюс – поддержка моего спонсора, это и тренировки и оснащение. Хочется ездить больше, хочется красиво ехать! Ну и награда – это приятно, но я не решил для себя еще, что важнее – красиво ехать для зрителя или медаль получить», - говорит Алексей Несмеян.

Вторая победа в сезоне на счету Максима Седых (команда «Йокогама»). В отсутствие супруги Екатерины СЕДЫХ, которая, к слову, в эти выходные защищала честь команды в соревнованиях РДС-Запад, Максиму пришлось стараться за двоих. Учитывая результат, получилось неплохо.

«Интересный был этап, неожиданный. Дамир Идиятулин, Макар Черныш, Саша Булычев выбыли очень неожиданно. Их ошибка в том, что они старались показать быстрый дрифт с небыстрыми соперниками. Отмечу, подтянулся Алексей Несмеян, молодец, очень рад за него, много с ним тренируюсь. Но чувства у меня смешанные, жалко других ребят. Вообще трасса очень сложная на самом деле. На постановке надо было осторожно газ нажимать, при этом замедление подсчитать и не нажимать на тормоз. Я старался без лишних рисков ехать, стабильно. Для меня зрелищность не так важна, стараюсь ехать в меру дымно и обязательно по траектории», - заключил победитель третьего этапа Максим Седых.

Резюмировал все удачные и неудачные выступления этапа главный судья соревнований Дмитрий СЕМЕНЮК. По его словам, успех зависит от количества тренировок и умения собраться в нужный момент.

«Дрифт - непредсказуемая штука! А ехать надо лучше. Кто-то «борщей» наварил просто, а молодым у нас дорога! У них сейчас новый эмоциональный всплеск, больше энтузиазма будет, и поедут, наверное, лучше. Кто-то сегодня просто перестарался. Нужно быть хладнокровным, прежде всего, и контролировать машину. Удивили стабильные пилоты своими ошибками непонятными, но что делать? Это автоспорт! И, кстати, вот оно преимущество сетки топ-16, олимпийской системы. Сегодня улыбнулась удача Горчакову, Несмеяну, а будь сетка прошлогодняя, второго шанса им бы не дали. Звезды сложились так, что сегодня эти парни в числе лучших. Но зрелищность нужна! За зрелищность любят и эта поддержка от зрителей очень важна. Но, конечно, успех зависит от тренировок, прежде всего», - сказал главный судья.

Напомним, ближайший этап РДС-Восток пройдет в Хабаровске 9 и 10 июля. А в последние выходные августа пилоты РДС-Восток ждут болельщиков на финальных соревнованиях. 27 и 28 августа зрителей ожидает уникальный спортивный уикенд – в субботу и воскресенье пройдут сразу два этапа российской дрифт серии на Дальнем Востоке, тогда же и станет известно имя чемпиона сезона 2016 года.

Результаты личного зачета III этапа РДС-Восток № Участник Город Квалификация Парные заезды Итого 1 Седых Максим Владивосток 12 200 212,0 2 Несмеян Алексей Владивосток 9 180 189,0 3 Черныш Макар Благовещенск 12 160 172,0 4 Горчаков Константин Владивосток 9 140 149,0 5 Булычев Александр Владивосток 25 110 135,0 6 Фёдоров Илья Владивосток 19 110 129,0 7 Авшаров Константин Владивосток 17 110 127,0 8 Дубовик Антон Хабаровск 4 110 114,0 9 Идиятулин Дамир Красноярск 21 80 101,0 10 Канищев Иван Благовещенск 6 80 86,0 11 Линьков Алексей Владивосток 6 80 86,0 12 Шумилкин Егор Хабаровск 6 80 86,0 13 Нехай Роман Владивосток 6 80 86,0 14 Распутный Алексей Владивосток 4 80 84,0 15 Носов Денис Благовещенск 4 80 84,0

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото РДС-Восток.