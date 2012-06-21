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Трасса Седанка - Патрокл должна была стать городской магистралью
Автомобилисты Владивостока вздохнули с облегчением – теперь не придется по 30-40 минут стоять в пробках на «Тещином языке» и на двухкилометровом участке улицы Снеговой от ЖБИ до ДСК. За те полгода, пока мост стоял на ремонте, потоки транспорта, направленные в объезд, основательно разбили асфальтовое покрытие Снеговой, которое и без машин так же регулярно разбивается потоками воды, ведь ливневая канализация здесь отсутствует. Июньскими дождями смыло практически всю правую полосу движения на этом участке.
Силы природы, продемонстрировавшие свое превосходство над новыми технологиями на примере недавнего шумного оползня в районе улицы Космонавтов, заставляют задуматься над тем, как долго продержится Рудневский мост после ремонта. Ведь латают его уже не в первый раз. В 2008 году, когда специалисты зафиксировали просадку опор моста, на его реконструкцию из бюджета Владивостока выделялось около 95 млн рублей.
В марте 2012 администрация запросила у городской думы 5 млн рублей на проведение укрепительных работ. Тогда было особо подчеркнуто, что это именно укрепительные работы, а не ремонт, так как объект не принят на баланс города и администрация не вправе расходовать на него бюджетные средства.
«Тихоокеанская мостостроительная компания» за эти деньги сделала аварийный участок, рабочие закатали мост свежим асфальтом, но надолго ли его хватит? Вопрос не праздный, так как полугодовая практика показала, что без связующего звена между улицами Руднева и Выселковой в городе образуется еще один очаг транспортного коллапса.
Администрация города сообщает о том, что для обеспечения долговечности сооружения предпринят запрет на движение по мосту большегрузного транспорта. Но ведь он существовал и в прежние времена, и все равно это не уберегло мост от разрушения.
Похоже, что без нового путепровода Владивостоку все-таки не обойтись. Вопрос только в том, какое событие теперь может стать толчком для осуществления этого проекта. Саммит АТЭС уже проспали. Может быть межпланетный шахматный конгресс?
Напомним, со слов члена-корреспондента Российской академии архитектуры и строительных наук Валентина АНИКЕЕВА, что дорога Седанка - Патрокл в соответствие с постановлением правительства от 21 ноября 2007 года № 801, должна была стать городской магистралью регулируемого движения. И пролегать, в частности, через долину Первой Речки, где на смену Рудневскому путепроводу был задуман другой и спроектирован в виде горизонтальной дуги. И сейчас уже неважно, что форма дуги была забракована нашими градостроителями. Суть в другом: построенная трасса - обычная объездная дорога, почти не выполняющая функцию городской магистрали.
Дмитрий ФОМИЧЕВ, «Золотой Рог».
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