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«Автосуббота» от Сбербанка
В минувшую субботу центральную площадь Владивостока заполонили автомобили. Новенькие, от производителя и местных автосалонов – от «Лады» до Prado. С одной особенностью – эти авто можно было купить в кредит от Сбербанка.
Приморское отделение Дальневосточного Сбербанка и стало организатором этого автосалона под открытым небом. Горожанам и гостям приморской столицы выпала возможность в режиме реальной выставки, проведенной банком совместно с приморскими официальными дилерами мирового и отечественного автопрома, сопоставить свои желания и кредитные возможности. А заодно посмотреть, потрогать, посидеть за рулем, сфотографироваться «на фоне», приобщиться к мировой автомобильной моде. Для потенциальных покупателей работали кредитные эксперты Сбербанка, хотя и без их консультаций наглядная информация давала полный расклад по «цене» и графику погашения кредита.
Что до «мировой моды», то на центральной площади Владивостока она была представлена весьма скромно. Кроме уже порядком приевшейся линейки SsangYoung (дилер «Альтаир-АВТО), легко узнаваемых в городском потоке Toyota Land Cruiser 200 с младшеньким Prado («Саммит моторс») на «Автосубботе» можно было ознакомиться с новинками от Chevrolet («Гранд моторс») и Hyundai («Чемпион Владивосток»). Поэтому присутствие на выставке отечественных «УАЗ-Патриотов» и «Лад» общей картины не портили, а скорее, наоборот. Надо отметить, что желающих «вспомнить былое» и заглянуть под капот отечественному автопрому было ничуть не меньше, чем у новинок японских и корейских автопроизводителей. Оно и понятно, благодаря разнице в «автомобильном классе» цена на отечественный продукт приятнее, как при разовой покупке, так и в кредит.
«Автосубботы» стали традиционными в Дальневосточном банке Сбербанка России. Акция, кстати, одновременно проходила в Находке, в бизнес-центре на Портовой, и в Хабаровске.
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