Во Владивостоке задержан автоугонщик

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. В дежурную часть полиции УМВД Владивостока поступило сообщение 26-летней жительницы краевого центра. Заявительница рассказала о том, что гуляя с ребенком в парке «Минного городка», потеряла ключи от своего автомобиля марки «Тойота Хариер».

Этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который без труда проник в чужое авто и поспешил скрыться. Обнаружив пропажу, девушка обратилась за помощью в органы внутренних дел. В считанные минуты нарядом патрульно-постовой службы заявленный в ориентировке автомобиль был обнаружен, а вместе с ним - и 21-летний угонщик. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.