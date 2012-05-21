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Во Владивостоке задержан автоугонщик
ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. В дежурную часть полиции УМВД Владивостока поступило сообщение 26-летней жительницы краевого центра. Заявительница рассказала о том, что гуляя с ребенком в парке «Минного городка», потеряла ключи от своего автомобиля марки «Тойота Хариер».
Этим обстоятельством воспользовался злоумышленник, который без труда проник в чужое авто и поспешил скрыться. Обнаружив пропажу, девушка обратилась за помощью в органы внутренних дел. В считанные минуты нарядом патрульно-постовой службы заявленный в ориентировке автомобиль был обнаружен, а вместе с ним - и 21-летний угонщик. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время по факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.
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