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Автомобилисты Приморья бьют тревогу: оплаченные штрафы продолжают исчезать
Система учета платежей по протоколам ГИБДД по прежнему дает сбои.
Как известно, 1 января 2013 года вступили в силу новые правила "штрафных" расчетов, по которым все данные об оплаченных и неоплаченных протоколах и постановлениях были переданы в единую информационную систему о государственных и муниципальных платежах.
С тех самых пор у российских автомобилистов появилось новое развлечение: отслеживание своих долгов перед государством на сайте госуслуг, и сбор доказательств на предмет собственной законопослушности.
Первые массовые жалобы на работу новой системы поступили в правительство в мае прошлого года, когда десятки тысяч автовладельцев вдруг обнаружили, что оплаченные ими штрафы не попали по назначению, и отсутствуют в базе данных. То есть для электронной системы все эти люди оставались должниками, и на этом основании против многих даже были возбуждены административные дела с привлечением службы судебных приставов. При этом деньги автовладельцев все это время прокручивались неизвестными структурами, так как банки утверждали, что провели все платежи своевременно, а фискальные органы говорили, что никаких денег не получали.
Правительство Дмитрия МЕДВЕДЕВА пообещало разобраться с этим вопросом, так как жалобы на перебои в работе электронной системы случались и раньше, но тогда база данных работала в тестовом режиме, на который списывались все отказы. Теперь же система работает официально, и, по идее, должна обеспечивать корректное взаимодействие с пользователями, так как во-первых, система государственная, и во вторых – речь идет о деньгах, которые государство собирает со своих подданных.
При внедрении единого электронного учета платежей подразумевался следующий подход: в случае нарушения водителем ПДД ему приходит "письмо счастья" с протоколом об административном правонарушении и квитанцией на оплату штрафа. Деньги можно внести как непосредственно в кассу банка, так и через многочисленные платежные терминалы. Данные о том, что по штрафной квитанции средства перечислены, должны автоматически передаваться и приниматься в ГИБДД.
Как было установлено правительственным расследованием, заявку на участие в работе системы подали около пятисот банков из почти девятисот зарегистрированных. Однако к реальному сотрудничеству с государственной информационной структурой приступили только две сотни банковских учреждений. При этом только половина из этого числа вовремя предоставляла необходимую информацию. Другие или ее не передавали, или делали это с большими задержками. Кроме того, практически 20% всех таинственно пропавших платежей было списано на "человеческий фактор", то есть на неправильное заполнение платежных документов.
Гаражная мудрость
Однако, несмотря на попытку решения проблемы на самом высоком правительственном уровне, работа информационной системы о государственных и муниципальных платежах оставляет желать лучшего даже спустя год после вмешательства Дмитрия Медведева. Электронные системы никогда не были сильной стороной российских изобретателей, и поэтому российский премьер сам пользуется продукцией компании Apple, а не отечественным телефоном. С предоставленными правительственным кортежам привилегиями на дорогах ему также сложно нарушить ПДД для того, чтобы на практике получить опыт общения с плодами своего труда.
Рядовым же автовладельцам по-прежнему приходится уповать на удачное стечение обстоятельств, когда информация об оплаченном штрафе попадет по назначению, и человеку не придется бегать по инстанциям с документами, доказывающими своевременное исполнение наложенных взысканий. Ведь оплаченные штрафы продолжают исчезать, как и год назад, в чем автору пришлось убедиться на собственном опыте.
Полученное на днях уведомление из службы судебных приставов о задолженности в сумме 500 рублей заставило вспомнить о выписанном инспектором ДПС осенью 2013 года штрафе, который через неделю был оплачен наличными в кассу Сбербанка. Однако, судя по всему, деньги до государственной казны не дошли. В телефонном разговоре пристав попросила предъявить подтверждение оплаты, однако квитанцию разыскать не удалось. Последовало обращение в банк, и тут началось самое интересное. Оказалось, что при существующей сегодня системе учета найти нужный платеж по известной фамилии, сумме и примерной дате не представляется возможным.
"Вряд ли мы чем то сможем вам помочь, – сокрушенно объявила девушка-операционист. - Впрочем, вы можете написать заявление, которое рассматривается в течение 20 дней. Потом 140 дней отводится на розыск, а далее все будет зависеть от его результатов".
Столь прозрачный намек был абсолютно понятен. 160 дней приставы ждать не будут, и проще снова оплатить штраф, чем начинать всю эту тягомотину с поиском пропавшего платежа.
"Ты просто редко попадаешь на штрафы, – объяснил мне ситуацию сосед по гаражу Геннадий. - А я уже два раза сталкивался с исчезновением денег, поэтому пришел к выводу, что гораздо надежнее совсем не спешить с оплатой штрафов. Проще дождаться письма от приставов, и уже через них произвести оплату. Так спокойнее, потому что точно известно, что деньги не потеряются. А банки, терминалы, электронные платежи – это все лотерея".
Из общения автомобилистов на профильных сайтах в интернете можно сделать вывод, что проблема исчезнувших штрафных платежей существует давно и с ней когда-либо сталкивался примерно каждый четвертый автовладелец. В 2013 году в России насчитывалось более 50 миллионов автомобилей. Минимальная сумма штрафа сегодня составляет 500 рублей. Таким образом, сумма потенциальных потерь может составлять более 6 миллиардов. Любопытно было бы узнать, где же оседают, в конце концов, эти деньги?
Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Читающий17:20, 21.04.2014#
Бывает. Выписывают штраф. Оплачиваю через Сбербанк онлайн. Где указывается дата и номер протокола. Распечатываю квитанцию. Приклеиваю к протоколу. Ложу в бардачек, иногда требуются. Жду приставов. Не приходили. (Раньше было, но по шрафам родственников. Протоколы и квитанции сохраняются, так что проблема только в потери времени похода к приставам, представил копии под роспись и проблема снята). Даже если нет квитанции. Все операции по сбербанку онлайн, по всем моим счетам и картам сохраняются в разделе операции и я их могу найти и распечатать повторно. Храните протоколы и квитанции по сроку исковой давности 3 года ( а можно и дольше)и будет всем счастье.
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дока22:38, 21.04.2014#
возьмите себе за правило: после оплаты штрафа сразу делайте ксорокопии платежек, заведите себе отдельную папочку, куда и складывайте эти бумаженции. нелишними будут и сканы платежек, сохраненные в компе. и будет вам щастье. все же знают, что в нашей стране спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
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СЃС‚СѓРґРµРЅСЊ11:32, 22.04.2014#
В нашей стране бумаженции и сгореть могут случайно. А вот почему государственный банк мутит с платежами и лечит клиентов, когда технологии позволяют вытащить нужную информацию одним нажатием кнопки - это действительно вопрос. Вдруг каких-нибудь террористов-сепаратистов таким образом Москва финансирует?
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Так специально же делается. что якобы теряются платежи в банке и искать их надо годами. Деньги в банк попали, спокойно ушли в прибыль, а голова у человека болеть должна.