Предпринята третья попытка пройти в Приморье техосмотр без поборов

Вопросы технического осмотра транспортных средств вновь обсуждают в коридорах власти. Попытку разрубить гордиев узел проблем ТО в Приморье, ставшем иллюстрацией уровня коррупции в крае, предпринял новый губернатор.

Буквально за час до совещания Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ проинспектировал один из пунктов техосмотра - ИП Грабовский Юрий Иосифович (ул. Острякова, 38), где пообщался с автовладельцами, проходящими процедуру ТО. Глава края удостоверился, что технический оператор требует оплату за услуги сверх установленного тарифа. В прейскурант цен внесены дополнительные услуги, без оплаты которых специалисты не допускают машину к процедуре досмотра. К ним относятся пользование залом ожидания, информационные консультации, подготовка номерных знаков. В итоге сумма оплаты прохождения техосмотра превышает 2700 рублей при утвержденной плате 983 рубля.

«С такими незаконными поборами мы должны бороться. Насильственно оказанная услуга - это коррупция в чистом виде», - подчеркнул Владимир Миклушевский на встрече с представителями правоохранительных органов, Союза автотранспортников, Всероссийского общества автомобилистов, операторов ТО. Губернатор предложил вынести этот вопрос на общественное обсуждение на его личном сайте mikl.primorsky.ru в разделе «Идеи и предложения».

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".