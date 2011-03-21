Прокладка коллекторов во Владивостоке "захватила" новый перекресток

С 22 марта во Владивостоке изменены схемы движения по автомобильной дороге, проходящей по ул. Снеговой по направлению от перекрестка ул. Снеговой с Камским переулком до перекрестка ул. Снеговой с ул. Военное шоссе. Это связано с прокладкой коллекторов, проводимой КГУП "Приморский водоканал", сообщает Управление транспорта администрации города Владивостока.

Движение общественного транспорта в этом районе будет осуществляться следующим образом:

- в направлении от остановки "Камская" в сторону остановки "Таксопарк" автобусы маршрутов №2 ("Луговая - Чкалова"), №4-д ("Автовокзал - Вилкова - Автовокзал"), №11 ("Луговая - завод "Варяг"), №82 ("Окатовая - завод "Варяг"), №64-э ("Фабрика "Заря" - бухта Тихая") будут осуществлять перевозки в прежнем режиме;

- в направлении от остановки "Таксопарк" в сторону остановки "ТОВМИ" пассажирские автобусы будут двигаться через ул. Военное шоссе, Народный проспект, Некрасовский путепровод (при этом дополнительных остановок не предусмотрено).

Восстановить дорожное движение на данном участке планируется 27 апреля 2011 года.

Водителей автотранспорта и пассажиров просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.