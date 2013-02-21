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Произведенным во Владивостоке Prado подбирают удобные варианты доставки к точкам продаж
Во Владивостокском морском торговом порту (входит в Транспортную Группу FESCO) протестировано использование автомобильного терминала в схеме доставки внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, произведенных на мощностях СП "Соллерс-Буссан" во Владивостоке, в дилерские центры "Тойота".
Мероприятия, проведенные в ВМТП совместно с представителями ООО "Тойота Мотор" и ООО "Соллерс-Буссан", были вызваны необходимостью изучить нюансы доставки внедорожников автотранспортом со сборочного предприятия, механизма их размещения на специализированном терминале и процесса отправки автомобилей из порта к точкам продаж.
По сведениям "Золотого Рога", результаты тестов подтвердили возможность использования логистической схемы, при которой произведенные во Владивостоке автомобили Prado могут накапливаться в ВМТП для их дальнейшей отправки в адрес официальных дилеров "Тойота" на Дальнем Востоке.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним10:52, 26.02.2013#
Кому-то же они их впаривают. Просто так ни одно ООО не станет выбрасывать деньги на ветер. Как минимум должны выходить "в ноль", но не в убыток. А значит кто-то должен этот автопромовский продукт покупать. Вполне вероятно на госзакупки протолкнут. В какие-нибудь сельские или районные администрации в автопарк. Это конечно не БМВ и не мерседес, и даже не японский представительский внедорожник, но для чиновников второго ранга вполне сойдет. Лучше, чем отечественные тазики.
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