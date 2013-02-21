Произведенным во Владивостоке Prado подбирают удобные варианты доставки к точкам продаж

Во Владивостокском морском торговом порту (входит в Транспортную Группу FESCO) протестировано использование автомобильного терминала в схеме доставки внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, произведенных на мощностях СП "Соллерс-Буссан" во Владивостоке, в дилерские центры "Тойота".

Мероприятия, проведенные в ВМТП совместно с представителями ООО "Тойота Мотор" и ООО "Соллерс-Буссан", были вызваны необходимостью изучить нюансы доставки внедорожников автотранспортом со сборочного предприятия, механизма их размещения на специализированном терминале и процесса отправки автомобилей из порта к точкам продаж.

По сведениям "Золотого Рога", результаты тестов подтвердили возможность использования логистической схемы, при которой произведенные во Владивостоке автомобили Prado могут накапливаться в ВМТП для их дальнейшей отправки в адрес официальных дилеров "Тойота" на Дальнем Востоке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.