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Произведенным во Владивостоке Prado подбирают удобные варианты доставки к точкам продаж

21 Февраля 2013, 14:59 | Владивосток

Во Владивостокском морском торговом порту (входит в Транспортную Группу FESCO) протестировано использование автомобильного терминала в схеме доставки внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, произведенных на мощностях СП "Соллерс-Буссан" во Владивостоке, в дилерские центры "Тойота".

Мероприятия, проведенные в ВМТП совместно с представителями ООО "Тойота Мотор" и ООО "Соллерс-Буссан", были вызваны необходимостью изучить нюансы доставки внедорожников автотранспортом со сборочного предприятия, механизма их размещения на специализированном терминале и процесса отправки автомобилей из порта к точкам продаж.

По сведениям "Золотого Рога", результаты тестов подтвердили возможность использования логистической схемы, при которой произведенные во Владивостоке автомобили Prado могут накапливаться в ВМТП для их дальнейшей отправки в адрес официальных дилеров "Тойота" на Дальнем Востоке.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: toyota prado  морские порты  логистика  cоллерс  производство  авто 



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Комментарии

  • Псевдоним11:31, 22.02.2013#

    Сразу их в районе мусоросжигательного дислоцировать. . .

  • Псевдоним11:55, 22.02.2013#

    И мази еще закажите от ожогов, чтоб от прибыли не обвариться

  • Псевдоним12:19, 22.02.2013#

    ахаха спс

  • Псевдоним12:22, 22.02.2013#

    Будет хит продаж!!!! Ура, мы победили всех автопроизводителей!!!

  • iuyu06:53, 26.02.2013#

    Ура Путину! Он СОЗДАЛ российский аля. . . автопром:)

  • приморский07:06, 26.02.2013#

    слава путину-шувалову!

  • Псевдо-ним07:27, 26.02.2013#

    Смотришь фотку, так не то, что завод и на мастерскую не очень похоже. Какая-то шарашка.

  • псевдоним10:03, 26.02.2013#

    калоотстойник в морском порту

  • Псевдоним10:52, 26.02.2013#

    Кому-то же они их впаривают. Просто так ни одно ООО не станет выбрасывать деньги на ветер. Как минимум должны выходить "в ноль", но не в убыток. А значит кто-то должен этот автопромовский продукт покупать. Вполне вероятно на госзакупки протолкнут. В какие-нибудь сельские или районные администрации в автопарк. Это конечно не БМВ и не мерседес, и даже не японский представительский внедорожник, но для чиновников второго ранга вполне сойдет. Лучше, чем отечественные тазики.

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