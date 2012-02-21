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Владивостокские таксисты заговорят по-английски
К началу сентября 2012 года рядом с русскими названиями улиц краевого центра появится их английский вариант, водители автобусов наденут форму, а таксисты заговорят по-английски. Не верите?
В связи с проведением во Владивостоке саммита АТЭС неминуемо возрастет количество иностранных туристов. Форпост России на Тихом океане посетят не только высокие гости в рамках официальных встреч, но и обычные путешественники. Предположить, что иностранные лидеры заблудятся на русских улицах, сложно: знакомиться с красотами приморской столицы они будут в сопровождении. А вот путешественники могут оказаться один на один с незнакомым городом. В этих случаях важно не дать усомниться гостю в цивилизованности Владивостока, каким он себя представляет. И на первых этапах изменения должны произойти в сфере обслуживания и транспорта.
Как рассказали в пресс-службе города, в управлении архитектуры и градостроительства рассматривается вопрос переименования улиц, однако решение пока не принято.
Постепенно преобразится облик водителей автобусов, уже сейчас можно наблюдать за изменениями внешнего вида водителей муниципального транспорта - немецких пассажирских автобусов MAN. Для водителей предусмотрена форма: темно-синие свитера с эмблемой, рубашка, темные брюки и темная обувь. Что касается частных перевозчиков, то они сейчас озадачены проблемой обновления транспорта, но вероятность улучшения внешнего вида водителей не исключают.
- Нам сейчас не до этого, нужно искать деньги, чтобы обновить транспорт, - рассказал директор ООО «Вестма-плюс» Сергей ТОРЖКОВ,- в данный момент мы обновляем маршруты №54, №54А, на второй очереди №55-й маршрут, №7Т. Может быть, в мае-июле что-то будем решать по форме.
Занята обновлением транспорта компания ООО «Самокат», ею уже закуплено 33 автобуса, на маршрутах №47 и №37Б курсирует 100% новой техники, на №16Б - 50% новой техники. Директор Валерий КРАВЦОВ подтвердил, что к саммиту АТЭС автобусы будут только новыми, а летом водители наденут белые рубашки. Хотя, по его словам, через форму водителя к цивилизованности общества сложно прийти, когда пассажирами не соблюдается чистота и порядок.
Важность внешнего вида водителя понимают крупные компании, которые предоставляют услуги такси. Например, таксомоторная компания «Примтакси» уже давно считает обязательной водительскую форму, как рассказал директор Андрей БРАЛЕЕВ, в летнее время таксисты носят светлую рубашку, зимой к ней добавляется свитер.
- Дресс-код однозначно изменится, - рассказал директор компании «Народное такси» Александр СВЕТЛОВ. - Мы уже заказали костюмы: брюки, белая рубашка, может быть, добавим пиджак, все зависит от погодных условий, все-таки это будет осень. Саммит подталкивает нас, чтобы ввести постоянную водительскую форму.
Введение формы стоит в планах и у таксомоторной компании «Максим», компания планирует воспользоваться услугами репетиторов, чтобы обучить водителей английскому языку.
- Изучение языка требует времени, но, я думаю, хотя бы элементарные вещи несложно выучить за два-три месяца: сказать «hallo», узнать, как дела, отвезти по адресу и пожелать всего хорошего, - рассказал директор компании Дмитрий МАРКИН.
Водители компании «Народное такси» будут знать школьную программу английского языка, и, по словам Александра Светлова, работа в этом направлении уже начата. Станет реальностью оплата проезда через банковскую карту, директор компании «Народное такси» заверил, что будет найден способ, как перейти к данному направлению.
Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».
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