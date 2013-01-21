Президент Технохолдинга "СУМОТОРИ" Виталий ВЕРКЕЕНКО: Стараюсь смотреть за поворот

C Виталием ВЕРКЕЕНКО мы знакомы уже лет десять, первое интервью у него – тогда еще генерального директора компании «Хино-Владивосток» – я брала как раз накануне пятилетия его компании. В наступившем году ей, разросшейся до масштабов технохолдинга, исполняется уже пятнадцать.

Хорошо помню нашу первую встречу: мне предстояло написать о предприятии, занимавшемся поставками грузовой японской техники. Казалось бы, вполне типичный бизнес для того времени, за исключением того, что компания делала ставку на новые, а не пробежные автомобили. Нам долго не удавалось встретиться – генеральный директор много времени проводил в Японии. Наконец интервью было назначено. Поскольку время сдачи номера в печать поджимало, предварительно с его помощниками мы оговорили общие моменты, и я примерно представляла ответы на свои вопросы. Но когда начался разговор, он потек совсем в другом русле – о философии бизнеса, его миссии т. д. Меня тогда многое удивило. Например, то, что едва начав работать с японцами, глава компании, несмотря на отличное знание английского – официального языка переговоров, – стал учить японский, погружаться в историю и культуру этой страны, для того чтобы лучше понимать партнеров. Ну не характерно это было для игроков автомобильного рынка. Не знаю, представлял ли тогда сам Веркеенко масштабы роста компании, но со стороны уже тогда было видно, что это не просто «купи-продай».

– Виталий Васильевич, ваш бизнес стартовал в кризисный 1998-й год, причем весьма успешно. И сегодня, когда большинство коллег по рынку 1990-х кануло в лету, вы по-прежнему идете в гору. У вас были хорошие учителя, срабатывает интуиция или в этом есть элемент везения?

– Знаете, в автоспорте есть такое правило: хорошим пилотом может стать только тот, кто умеет смотреть за поворот. Многие гонщики смотрят в поворот и не проходят его. А у того же ФЕТТЕЛЯ или АЛОНСО видеокамеры фиксировали совсем другое направление взгляда, и выяснилось, что профессиональный пилот смотрит по-другому. Вот и я хотел стать таким пилотом в бизнесе. При этом изначально понимал, что перепродажа товара и получение прибыли не может являться целью – это слишком банально. И я учился формировать правильные цели и смотреть за поворот.

Интуиции – да, доверяю, срабатывает практически безошибочно. Поэтому, принимая то или иное решение, сначала прислушиваюсь к себе, и уже потом проверяю это какими-либо рациональными методами с использованием расчетного инструмента.

Что же касается везения, то мне действительно везло – на людей, которых я встречал и продолжаю встречать на своем пути. Это и университетские преподаватели, и японские партнеры – люди с интересным мышлением и опытом, выходцы из древних самурайских родов, – которые давали мудрые и ценные советы мне, иностранцу. И это здорово помогало и в бизнесе, и в жизни.

– Технохолдинг сегодня развивается по нескольким направлениям, помимо торговых появились девелоперские проекты, планируете открывать новые или он будет расти вглубь?

– Ничего не исключаю, но при этом сразу могу сказать, что меня не интересуют быстрые высокодоходные виды бизнеса…

– То есть?

– Например, никогда не займусь бизнесом, аморальным по своей сути. Я хочу заниматься тем, что приносит удовольствие лично мне и заодно несет какую-то пользу окружающим. И это не пустые слова и не кокетство. Мне действительно хочется, пока есть здоровье и не пропало желание развиваться самому и развивать компанию, помогать региону, давать его жителям больше новых возможностей. И чем труднее задача, там интереснее ее решать.

– Переход на левый руль – из таких?

– Да. Безусловно, правый руль – страница очень важная и приятная и для приморской столицы, и для нашей компании (мы долгое время поставляли автомобили с аукционов), и для меня лично. Но рано или поздно эпоха правого руля должна была закончиться. Краю необходимо было обновление. Когда я это почувствовал – три года назад, – мы открыли первый официальный дилерский центр, сейчас их уже семь, а в этом году станет девять. И я абсолютно уверен в том, что окончательный перелом в сознании дальневосточников в отношении левого руля не за горами.

Я сужу об этом по собственным ощущениям, как автолюбитель. И дело даже не в заточенности наших дорог и правил движения под левый руль. Это совершенно другие эмоции и ощущения, когда ты выезжаешь из салона на абсолютно новом автомобиле, энергетика которого не замутнена прежними владельцами. Я не знаю, чем это объясняется, но когда ты садишься в новую машину – твоя жизнь меняется к лучшему. Называйте это домыслами, стечением обстоятельств, – как угодно, – но это реально так. И потом, нам давно пора перестать носить вещи с чужого плеча. Мы ведь перестали везти из Японии старые телевизоры и холодильники, несмотря на их отличную работоспособность, но почему-то по-прежнему не гнушаемся старыми машинами.

При этом я не призываю покупать автомобили в моих салонах – дилерских центров сегодня в регионе достаточно, – хотя, не скрою, мне было бы это приятно, поскольку вся полученная прибыль – весьма небольшая, к слову – идет на благо края. Я вообще сторонник концепции ответственного потребления, популярной сегодня на Западе, когда покупателю не все равно, каким целям служат заплаченные за товар или услугу деньги. Мы, помимо развития холдинга, вкладываем в благотворительный фонд «Оберег», «Приморское кольцо» и другие социальные проекты.

– Кстати, о «Приморском кольце». Даже на этапе строительства этот объект привлекает большое внимание туристов, в т.ч. иностранных, и уже сегодня отчасти начинает реализовывать возлагаемую на него функцию. А чем вызвано появление ТУ-154 на площадке гоночного кольца, и как вы смогли его туда доставить?

– Дело в том, что именно этот самолет, с этим бортовым номером начинал регулярные полеты из Владивостока в страны Азии, выполняя миссию интеграции с мировым сообществом, но при этом всегда возвращался в место своей дислокации. Задача «Приморского кольца» – превратить Владивосток в столицу российского автоспорта, и, проводя параллели, сегодня мы рисуем карты полетов авиалайнера с центром на «Примринге».

Что же касается его доставки, то это еще один пример того, что для нас нет ничего не возможного. Инженеры «Владавиа» с 30-летним стажем работы в голос твердили: «Ребята, вы безбашенные! Эта задача не решается. Ну невозможно доставить самолет по пересеченной местности – летом, через речки и болота, лесопосадки и овраги… Этот путь в 5,5 километров вы ни за что не пройдете, это вам не покатушки на джипах, а воздушное судно!». Мы не стали спорить, но дело сделали – за две недели доставили лайнер на место. И хотя у него есть и вполне утилитарная роль – в нем разместится небольшой детский развлекательный центр с кафе и магазином сувениров, – для нас он является ярким символом решения невыполнимой, казалось бы, задачи.

– Надо ведь было еще найти этот лайнер, раскопать его историю…

– Интересно же этим заниматься, согласитесь! И подобных историй, выплывающих внезапно, но на самом деле очень символичных, у нас немало. Мне и моей команде интересно работать над такими проектами: каждый следующий этап интереснее предыдущего.

– Некоторое время назад ваше имя стали связывать с политикой – партией «Правое дело». Что вас, бизнесмена, подвигло к этому шагу?

– Совокупность факторов. С одной стороны, я понимал, что хочу что-то изменить в крае, из которого не собираюсь никуда уезжать. И хотя многое делал и делаю инструментами бизнеса, надеялся, что при помощи политики сделаю еще больше. Во-вторых, на горизонте появилась новая политическая сила, чья идеология и лидеры мне импонировали. Поэтому когда меня пригласили, я не мог не откликнуться. Но то, что я увидел, меня разочаровало, я понял, что политика – это не мое. Хочется говорить то, что думаю, и делать то, что считаю правильным, не сверяя слова и действия с линией партии, и не хочу обещать того, что не в силах сделать. Не хочу оказаться в той ситуации, когда буду вынужден врать.

– По образованию вы политолог-юрист, тема вашего диплома – муниципальная собственность. Не было желания пойти в исполнительную власть? Это ведь наверняка расширило бы набор инструментов для развития края, региона?

– Я действительно имею представление о том, что такое управление муниципальным имуществом или из чего формируется бюджет, и, находясь внутри бизнеса, прекрасно вижу имеющиеся проблемы и понимаю, какими инструментами их можно решать. Но я не собираюсь ни в исполнительную, ни, как уже сказал, в законодательную власть, а пойду по пути расширения инструментария бизнеса: те же девелоперские проекты, которые мы сейчас развиваем, на порядок сложнее, по сравнению обычным бизнесом. Кроме того, вошел в состав двух общественных советов – для того чтобы получать больше необходимой информации и влиять на решения власти. Это Общественный Совет при УВД Приморского края, где я возглавляю комитет по безопасности дорожного движения, и Совет по привлечению инвестиций при губернаторе Приморского края.

– Кстати, об инвестициях. На саммит АТЭС возлагали в этом отношении большие надежды, рассматривая его в качестве мощного импульса. На ваш взгляд, эти надежды оправдаются?

– Да, но чуть позже. Азиаты – люди не импульсивные, им надо хорошо все взвесить, несколько раз все перепроверить. Переломный момент, в т.ч. благодаря саммиту произошел. Но как в бизнесе есть понятие отложенного спроса, так и здесь есть отложенный инвестиционный интерес.

– А на уровне своей компании, своих иностранных партнеров этот интерес ощущаете?

– И не только на этом уровне. В конце ноября я был в Токио, где участвовал в ряде мероприятий, направленных на развитие экономических связей между Японией и Россией. Японские бизнесмены много говорили о том, что готовы к сотрудничеству, но от российской стороны требуется некий инструментарий в виде законов, постановлений и т.д. (В Приморье, к слову, подобные инструменты заработают уже с этого года).

Есть и другой момент. Несмотря на готовность восточных партнеров прийти в Приморье со своими инновациями, знаниями и инвестициями, твердой воли руководства Японии на этот счет нет. Думаю, дело в заключении мирного соглашения, которое привязано к решению островной проблемы. Неслучайно ШУВАЛОВ предложил стать нашим странам глубоко взаимозависимыми в экономической сфере, что облегчит решение и политических вопросов.

– Подъем по карьерной, социальной лестнице неизбежно меняет окружение. Круг ваших друзей поменялся?

– Отчасти, да. И это вполне закономерное явление. Но при этом я не забываю старых друзей, однокурсников, одноклассников, какие бы социальные ниши они не занимали. Недавно, кстати, собирались с однокурсниками и с «ужасом» обнаружили, что прошло 20 лет с даты нашего поступления в университет и 15 лет – с момента окончания. Время-то летит!

– В вашем холдинге работает около 500 человек. Чувствуете ответственность за них?

– Конечно, чувствую, но она не давит, а мотивирует. Работать у нас не просто, и я благодарен каждому из своей команды за то, что он выдерживает динамичный ритм развития компании.

– Вы очень требовательный руководитель. Ошибки подчиненным прощаете?

– Смотря какие. В нашем холдинге есть четыре ценностных ориентира – порядочность, профессионализм, ответственность и организованность. Если человек действует согласно этим ориентирам, я готов простить ошибку. Если оказался непорядочным – однозначно расстаемся.

Кроме того, для меня важно, чтобы сотрудник проявлял ответственность, т.е. был готов в рамках имеющихся полномочий принимать решение и отвечать за него. Если он искренне считал его единственно правильным, но в итоге ошибся, это не так страшно. Гораздо хуже, когда полномочия у человека были, но он побоялся брать на себя ответственность или спихнул ее на другого.

– Можете позволить себе улететь в отпуск, абстрагируясь от всего, отключив телефон?

– Я вообще не понимаю, как можно отключать телефон. А если кому-нибудь в это время понадобилась твоя помощь? Другое дело, что нужно воспитать сотрудников таким образом, чтобы звонки поступали в случае крайней необходимости, а не по пустому поводу. Поэтому мой телефон звонит редко, но при этом все знают, что где бы я ни находился, они всегда могут выйти со мной на связь. Это касается и сотрудников, и близких людей.

– Если, допустим, сын позвонит во время очень важного совещания, ответите?

– Безусловно. Звонок ребенка – это святое. Если ничего срочного – пообещаю, что перезвоню, как освобожусь, но отвечу обязательно.

– Насколько глубоко вы погружены в его жизнь, учитывая огромную занятость?

– Надеюсь, он видит во мне не только отца, но еще и друга. По крайней мере, очень многим делится со мной. И уже интересуется бизнесом. В свои одиннадцать лет он задает очень интересные, зрелые вопросы и даже порой дает очень дельные советы. Нам, взрослым, бывает непросто выбраться за рамки сложившихся стереотипов, а дети свободны от них и способны увидеть то, что не заметит ни один маркетолог, и что действительно сработает.

– Если бы представилась такая возможность, хотели бы что-то изменить в жизни, от чего-то оказаться?

– Нет, ничего не стал бы менять. И даже ошибки, которые неизбежно случаются у любого человека, чем бы он ни занимался, не стал бы исправлять. Не будь их – не было бы того опыта, который сейчас есть у меня и моей команды.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.