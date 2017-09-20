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В автобусах Владивостока можно будет расплачиваться банковскими картами,телефоном или часами
Во Владивостоке стартовал новый пилотный проект по безналичной оплате проезда в автобусах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Пока система безналичной оплаты действует в одном автобусе с государственным номером УВ 944 городского маршрута № 31. Здесь установлен валидатор, с помощью которого можно рассчитаться за проезд банковской картой, телефоном или часами со встроенным чипом. Для этого достаточно поднести карту или другое устройство (телефон, часы) к считывающему устройству платёжного терминала. Проект стартовал в пятницу, 15 сентября.
Таков итог совместной работы администрации Владивостока, компании «Ространс» и Сбербанка, который выступил с инициативой установки нового оборудования.
«Как известно, в декабре 2016 года банк «Приморье» прекратил обслуживание в автобусах Владивостока оборудования безналичной системы оплаты «Мой дельфин», – объяснил главный специалист управления транспорта администрации города Дмитрий Тройнич. – Не так быстро, как нам бы того хотелось, идет совместная работа с инвесторами Южной Кореи, которые планировали установить в наших автобусах систему безналичной оплаты: пока корейские специалисты продолжают отлаживать оборудование. Поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение Сбербанка. Надеемся, наше сотрудничество будет долгосрочным».
Планируется, что в тестовом режиме система будет работать в течение месяца. По истечении этого срока будет принято решение об установке валидаторов в другие автобусы города.
«В системе безналичной оплаты проезда несколько преимуществ, – говорит генеральный директор компании «Ространс» Александр Федураев. – Во-первых, быстрее проходит процесс высадки пассажиров: водителю не требуется время для пересчета мелочи и выдачи сдачи. Во-вторых, речь идет о прозрачности финансовой отчетности, в которой заинтересованы и мы как перевозчики, и администрация города».
В управлении транспорта подчеркивают, что в автобусе по-прежнему можно рассчитаться наличными. Таким образом, сам пассажир выбирает удобную для него систему оплаты.
О наличии в автобусе считывающего устройства пассажиров проинформируют специальная наклейка на двери автобуса.
Фото busphoto.ru.
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