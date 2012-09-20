Finam
LentaInformNews
Российскому автопрому дадут в Приморье поблажку
Комитет Приморского краевого парламента по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам поддержал проект изменений в краевой закон «О транспортном налоге». Поправки расширяют налоговые льготы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и уточняют, по какой ставке рассчитывать транспортный налог для легковых автомобилей зарубежных марок, произведенных в России.
Право на пониженную ставку транспортного налога сохранится для владельцев отечественных легковых автомашин, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Российское происхождение автомобиля подтверждается паспортом транспортного средства, где указывается страна изготовления (Российская Федерация, СССР). Таким образом, льготное налогообложение будет распространяться как на старые советские модели, так и на новые «иномарки», собираемые на территории России. Владельцы более мощных иностранных моделей российской сборки будут платить налог в зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства, как и собственники иномарок.
В случае принятия проекта закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О транспортном налоге», поправки вступят в силу с 1 января 2013 года.
На рассмотрение краевого парламента законопроект будет вынесен 26 сентября. Комитет рекомендовал коллегам принять проект в первом чтении.
«Золотой Рог».
Новости тематики
Новости раздела
- Путин благословил приморский завод по производству двигателей "Мазда"
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Дарькин развеселил рыбаков
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев