Российскому автопрому дадут в Приморье поблажку

Комитет Приморского краевого парламента по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам поддержал проект изменений в краевой закон «О транспортном налоге». Поправки расширяют налоговые льготы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и уточняют, по какой ставке рассчитывать транспортный налог для легковых автомобилей зарубежных марок, произведенных в России.

Право на пониженную ставку транспортного налога сохранится для владельцев отечественных легковых автомашин, с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Российское происхождение автомобиля подтверждается паспортом транспортного средства, где указывается страна изготовления (Российская Федерация, СССР). Таким образом, льготное налогообложение будет распространяться как на старые советские модели, так и на новые «иномарки», собираемые на территории России. Владельцы более мощных иностранных моделей российской сборки будут платить налог в зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства, как и собственники иномарок.

В случае принятия проекта закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О транспортном налоге», поправки вступят в силу с 1 января 2013 года.

На рассмотрение краевого парламента законопроект будет вынесен 26 сентября. Комитет рекомендовал коллегам принять проект в первом чтении.

«Золотой Рог».