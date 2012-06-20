Во Владивостоке сотрудниками уголовного розыска задержаны угонщики-рецидивисты

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. 20 июня, ночью, в краевой столице Приморья полицейские задержали членов преступной группы. Криминальный дуэт специализировался на похищении автомобилей.

Молодые люди, одному из которых, уроженцу Красноармейского района – 24, второму, что родом из поселка Восток Кировского района, – 27 лет, в течение одного дня совершили кражу двух автомобилей с территории крупного предприятия во Владивостоке.

Жертвами членов организованной группы стали 30-летняя жительница Владивостока и 24-летний молодой человек. В результате действий преступников дама лишилась своего автомобиля марки «Ниссан Нота», а парень - «Хонды Торнео».

По «горячим следам» полицейские вышли на след и задержали подозреваемых. По словам сотрудников уголовного розыска, любители чужого имущества давно известны сыщикам: оба неоднократно судимы за организацию краж автотранспорта и разбои.

Как рассказали оперативники, для «отстоя» краденых автомобилей подозреваемые пользовались помещением автомастерской. Иномарки возвращены законным владельцам, а в отношении подозреваемых проводятся проверки. Уточняются обстоятельства произошедшего, выясняется возможная причастность задержанных к другим преступлениям, сообщает Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.