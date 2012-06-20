www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.35 р.
EUR: 75.08 р. 10 CNY: 94.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Приморский авторынок
Распечатать

Во Владивостоке сотрудниками уголовного розыска задержаны угонщики-рецидивисты

20 Июня 2012, 11:57 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ZRPRESS. 20 июня, ночью, в краевой столице Приморья полицейские задержали членов преступной группы. Криминальный дуэт специализировался на похищении автомобилей.

Молодые люди, одному из которых, уроженцу Красноармейского района – 24, второму, что родом из поселка Восток Кировского района, – 27 лет, в течение одного дня совершили кражу двух автомобилей с территории крупного предприятия во Владивостоке.

Жертвами членов организованной группы стали 30-летняя жительница Владивостока и 24-летний молодой человек. В результате действий преступников дама лишилась своего автомобиля марки «Ниссан Нота», а парень - «Хонды Торнео».

По «горячим следам» полицейские вышли на след и задержали подозреваемых. По словам сотрудников уголовного розыска, любители чужого имущества давно известны сыщикам: оба неоднократно судимы за организацию краж автотранспорта и разбои.

Как рассказали оперативники, для «отстоя» краденых автомобилей подозреваемые пользовались помещением автомастерской. Иномарки возвращены законным владельцам, а в отношении подозреваемых проводятся проверки. Уточняются обстоятельства произошедшего, выясняется возможная причастность задержанных к другим преступлениям, сообщает Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.RU.

Автор: Пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru