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Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
Недовольные политикой правительства люди вышли на одиночный пикет в поддержку правого руля 20 апреля. В мероприятии, которое прошло в центре города и охватило всю улицу Алеутскую, приняли участие десятки автодилеров и автолюбителей Владивостока. Организатора мероприятия не было, высказать протест люди вышли каждый по собственной инициативе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, временный порядок ввоза машин без системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС закончится 1 июля текущего года. Поправки по увеличению утилизационного сбора на самые ходовые в Приморье автомобили вступили в законную силу с 1 апреля. Все это может привести к окончательному закрытию рынка правого руля в Приморском крае. С таким положением вещей согласны не только автодилеры Владивостока, но и депутаты Гордумы.
Напомним, 29 марта, директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Павел Ясевич встречался с автодилерами "Зеленого угла". Чиновник заверил присутствующих, что многочисленные обращения торговцев подержанными японскими автомобилями о переносе сроков введения изменений размеров утилизационного сбора на подержанные автомобили были услышаны. Однако прошло более двух недель, а ответа из Москвы так и не поступило.
Тогда, на встрече с приморскими автодилерами, Павел Ясевич смог уговорить общественность отменить пикет в связи с недавней трагедией в Кемерово. Однако после того как на обращение приморских депутатов реакции от Москвы не последовало, жители города вышли на улицы, выражая протест против действий правительства.
Акция состоялась сегодня и прошла, как отмечают участники мероприятия, максимально мирно и продуктивно.
Напомним, в начале апреля текущего года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко также обращался в правительство с просьбой продлить временный порядок до принятия соответствующего закона, но ответа не получил.
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