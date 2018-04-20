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Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля

20 Апреля 2018, 14:04 | Владивосток

Недовольные политикой правительства люди вышли на одиночный пикет в поддержку правого руля 20 апреля. В мероприятии, которое прошло в центре города и охватило всю улицу Алеутскую, приняли участие десятки автодилеров и автолюбителей Владивостока. Организатора мероприятия не было, высказать протест люди вышли каждый по собственной инициативе, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, временный порядок ввоза машин без системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС закончится 1 июля текущего года. Поправки по увеличению утилизационного сбора на самые ходовые в Приморье автомобили вступили в законную силу с 1 апреля.  Все это может привести к окончательному закрытию рынка правого руля в Приморском крае. С таким положением вещей согласны не только автодилеры Владивостока, но и  депутаты Гордумы.  


 

Напомним, 29 марта, директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Павел Ясевич встречался с автодилерами "Зеленого угла". Чиновник заверил присутствующих, что многочисленные обращения торговцев подержанными японскими автомобилями о переносе сроков введения изменений размеров утилизационного сбора на подержанные автомобили были услышаны. Однако прошло более двух недель, а ответа из Москвы так и не поступило.

Тогда, на встрече с приморскими автодилерами, Павел Ясевич смог уговорить общественность отменить пикет в связи с недавней трагедией в Кемерово.  Однако после того как на обращение приморских депутатов реакции от Москвы не последовало, жители города вышли на улицы, выражая протест против действий правительства.

Акция состоялась сегодня и прошла, как отмечают участники мероприятия,  максимально мирно и продуктивно.

Напомним, в  начале апреля текущего года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко также обращался в правительство с просьбой продлить временный порядок до принятия соответствующего закона, но ответа не получил.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: правый руль  пикет  приморье  авто  владивосток  утилизационный сбор 



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