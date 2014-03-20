МТС запустила 4G-такси во Владивостоке

Жители города получат возможность бесплатно совершать поездки на спортивных авто премиум-класса, воспользовавшись услугами "Первого городского такси".

Поездка на 4G-автомобиле от ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) может случайным образом выпасть любому жителю Владивостока при заказе в службе "Первое городское такси". Брендированные логотипом МТС с надписью 4G LTE спорткары, которыми управляют профессиональные водители, бесплатно доставят пассажиров до пункта назначения.



Также бесплатно прокатиться на 4G-такси смогут победители викторины на сайте www.4g.mts.ru и конкурса "Игра на высоких скоростях", проводимого на радио "Европа плюс Владивосток". Поездки будут разыгрываться еженедельно по пятницам в 9.45 до 10 апреля.



"МТС запустила в Приморском крае сеть 4G, которая способна обеспечивать мобильный доступ в интернет на скорости до 75 Мбит/с. Для наших клиентов это означает качественно новый уровень комфорта пользования сетевыми ресурсами, мобильным сервисами и приложениями, сравнимый с ощущениями пассажира, который пересаживается из обычного автомобиля в премиальный спорткар. Именно поэтому для продвижения скоростного доступа в интернет в сети 4G МТС выбрала концепцию 4G-автомобиля. Уверен, наши абоненты получат такое же удовольствие от пользования скоростным мобильным интернетом 4G, как от поездки на мощном скоростном суперкаре", - отметил директор по маркетингу МТС на Дальнем Востоке Павел ПЛЯСЕНКО.



МТС запустила сеть LTE в Приморском крае в феврале этого года. На сегодняшний день сеть 4G развернута во всех районах Владивостока, а также на территории кампуса Дальневосточного Федерального Университета, расположенного на острове Русском. Сеть 4G МТС также работает в Уссурийске и Находке. Всего до конца года МТС планирует развернуть сети 4G в Артеме, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Партизанске, п.Трудовое, п. Угловое.



Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.



