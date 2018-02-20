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Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
Автомобиль будет выпускаться на предприятии в двух комплектациях и семи цветах
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, совместное предприятие японского автопроизводителя Mazda и российского «Соллерс» в понедельник официально запустило серийное производство кроссовера Mazda CX-9 на своих мощностях во Владивостоке. В мае новинка появится у дилеров бренда.
7-местный кроссовер стал третьей моделью Mazda, сборка которой организована во Владивостоке.
В рамках подготовки производственной площадки на заводе российскими и японскими специалистами совместно было модернизировано оборудование сборочной и тестовой линий, а также оборудование, используемое для процессов внутренней логистики предприятия. Инженеры также внесли изменения в технологические процессы сборки. В соответствии с габаритами кузова автомобиля были модернизированы сборочные лифты и манипуляторы.
Автомобиль Mazda CX-9 будет выпускаться на предприятии в двух комплектациях и семи цветах, оснащаться 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 231 л.с. и автоматической коробкой передач.
Ранее официальная цена первой версии стартовала с отметки 2 млн 890 тыс. рублей.
«Сегодня мы запускаем серийное производство Mazda CX-9, выходя на принципиально новый уровень сегмента SUV, который является одним из самых быстрорастущих сегментов российского автомобильного рынка. Запуск новой модели - это один из этапов развития нашей производственной площадки. В данный момент мы ведем строительство двигательного завода. Планов и задач много, и мы стремимся к максимальной реализации потенциала нашего производственного комплекса», - сказал гендиректор «МСМР» Дмитрий КУДИНОВ, презентуя новинку.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. Производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. В октябре 2017 года ООО «МСМР» приступило к строительству на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» завода автодвигателей Mazda семейства SkyActiv-G. Объем инвестиций в проект превышает 3 млрд рублей. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тыс. двигателей в год. Основная часть продукции предприятия будет экспортироваться.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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