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Новые автобусы MAN осваивают новые маршруты Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ZRPRESS. С 20 января еще на двух маршрутах столицы Приморья - №60 "Варяг - Маяк" и №17 "Семеновская - Карбышева" начали работать по два новейших автобуса немецкой марки MAN муниципального автопредприятия ВПОПАТ-1.
Они не намерены полностью подменить работающих здесь коммерческих перевозчиков. Но, как поставил задачу глава Владивостока Игорь Пушкарёв, муниципальные автобусы должны работать на тех маршрутах, которые пассажиры считают проблемными. Поэтому именно MANы, полностью соответствующие всем самым современным международным требованиям, наглядно показывают, в каком направлении должен развиваться пассажирский автотранспорт города, чтобы создать конкуренцию среди перевозчиков для их более качественной работы.
Сегодня MANы перевозят пассажиров на восьми автобусных маршрутах Владивостока. Это 17, 23, 40-э, 60, 64, 16-л, 97, 98-д - причем три последних из них являются сугубо муниципальными.
Напомним, что в начале декабря 2011 года с участием первого вице-премьера правительства Российской Федерации Игоря Шувалова во Владивостоке состоялась торжественная приемка 32-х MANов из недавно закупленных 50-ти. Доставка в столицу Приморья из Европы остальных 18-ти автобусов, которые также войдут во состав ВПОПАТ-1, ожидается ориентировочно через две недели. Таким образом, муниципальный автобусный парк Владивостока, который был уничтожен "усилиями" предыдущих руководителей города, составит уже 66 единиц. Курс на возрождение муниципального пассажирского транспорта будет продолжен, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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