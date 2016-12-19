В Приморье пытались провезти "радиоактивный автомобиль" из Японии

"Радиоактивный автомобиль" Toyota Prius Hybrid, прибывший на теплоходе из Японии, пытались провезти в Приморье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Владивостокской таможни.

"Накануне Нового года при размещении в зону таможенного контроля в пункте пропуска морской порт Владивосток должностными лицами Владивостокской таможни была выявлена легковая автомашина Toyota Prius Hybrid, 2010 года выпуска, с повышенным уровнем ионизирующего излучения, прибывшая на теплоходе из Японии. В результате согласованных совместных действий должностных лиц таможни и территориального Управления Роспотребнадзора попытка ввоза на таможенную территорию радиационно-опасного товара была оперативно пресечена и радиационно-опасный товар возвращен на борт судна", — говорится в сообщении.

Автомобиль отправили обратно в Японию. "Установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомашине является наличие бета-активных частиц, в среднем около 30-40 част*мин/см2 (частиц в минуту на квадратный сантиметр)", — сообщает пресс-служба.

Согласно требованиям решения комиссии Таможенного союза не допускается наличие нефиксированного (снимаемого) радиоактивного загрязнения поверхности материалов и изделий, поступающих для использования в хозяйственной деятельности. В соответствии с этим в отношении радиоактивно-загрязненной автомашины таможней было принято решение "Ввоз запрещен".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.