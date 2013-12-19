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Во Владивостоке на улице Бородинской ограничат движение и парковку
19 Декабря 2013, 10:22 | Владивосток
В связи с проведением работ по прокладке канализационного коллектора с 20 декабря будет ограничено движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице Бородинской от дома № 78 по проспекту 100-летия Владивостока до дома № 7 по улице Бородинской.
На время проведения работ объезд будет осуществляться по улице Русской, Бородинской, Кутузова.
Как сообщили в КГУП «Приморский водоканал», завершить работы по прокладке водопровода планируется 20 января 2014 года.
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Проезд по Бородинской будет закрыт, объезд будет осуществляться по Бородинской.