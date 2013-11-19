Выяснилось, по чьей вине на Золотом мосту во Владивостоке собралась огромная пробка

Во Вторник утром во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог встал колом – сначала мост сковал гололед после ночного снега, уже через пару часов на мосту образовалась каша из начавшегося сильного снегопада.

В то время как в основном дороги Владивостока, как говорят в администрации, обработаны реагентом и на них работает более 100 единиц снегоуборочной техники, Золотой мост оказался не готов к приходу стихии.

Как удалось выяснить ZRPRESS.RU, виновником ситуации можно считать компанию «Техноторг», которая в свое время заключила договор с краевой администрацией на обслуживание мостового перехода, однако фактически к своим обязанностям не приступает и лишь ждет до конца года, когда закончится действие контракта. По информации ZRPRESS.RU, после окончания действия договора этот участок дорог краевого центра будет обслуживать другая компания.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.