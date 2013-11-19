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Дороги Владивостока
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Выяснилось, по чьей вине на Золотом мосту во Владивостоке собралась огромная пробка

19 Ноября 2013, 12:06 | Владивосток

Во Вторник утром во Владивостоке мост через бухту Золотой Рог встал колом – сначала мост сковал гололед после ночного снега, уже через пару часов на мосту образовалась каша из начавшегося сильного снегопада.

В то время как в основном дороги Владивостока, как говорят в администрации, обработаны реагентом и на них работает более 100 единиц снегоуборочной техники, Золотой мост оказался не готов к приходу стихии.

Как удалось выяснить ZRPRESS.RU, виновником ситуации можно считать компанию «Техноторг», которая в свое время заключила договор с краевой администрацией на обслуживание мостового перехода, однако фактически к своим обязанностям не приступает и лишь ждет до конца года, когда закончится действие контракта. По информации ZRPRESS.RU, после окончания действия договора этот участок дорог краевого центра будет обслуживать другая компания.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: дороги владивостока  погода  мосты владивостока  авто 



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Комментарии

  • Псевдоним12:16, 19.11.2013#

    "однако фактически к своим обязанностям не приступает и лишь ждет до конца года, когда закончится действие контракта. " И как это понимать? А деньги тоже не получает?

  • Пенсионер12:21, 19.11.2013#

    А не грохнется ли мост, если он без присмотра?

  • киборг12:52, 19.11.2013#

    стихия?! полстакана снега- стихия?!

  • Туземец12:52, 19.11.2013#

    а разве штрафных санкций за неисполнение обязательств нет?

  • Псевдоним13:00, 19.11.2013#

    Какие могут будь штрафные обязательства у одного вора перед другим?

  • Псевдоним13:04, 19.11.2013#

    Зима опять пришла неожиданно ))

  • Шухер15:16, 19.11.2013#

    Был бы мост деревянным, ничего бы не намерзло, а так как он "золотой", то, согласно, физическим законам, имеем небольшой ледок.

  • Псевдоним23:52, 19.11.2013#

    А где этот золатой мост? Такого не знаем.

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