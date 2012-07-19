Желание сэкономить, заправляясь из «левого» бензовоза, приводит к большим потерям

По роду своей деятельности журналистам часто приходится общаться с представителями самых разных слоев нашего общества. Например, через час после встречи с депутатом Госдумы журналист может получить ценную информацию от его водителя, или же разговаривая с лесником, держать в уме данные, полученные от министра.

Интересная работа, интересные встречи и интересные выводы. Один из последних: сотрудники многих российских предприятий почитают за честь обвести вокруг пальца своего работодателя. В ход идут сотни разнообразных уловок, с помощью которых извлекаются, как говорили при советской власти, «нетрудовые доходы». Об одной такой хитрости упомянул недавно за бокалом пива знакомый приятеля, назовем его Саша.

Топливо с обочины

Саша работает шофером на бензовозе у некоего ИП. Этот ИП, владеющий несколькими бензовозами, занимается розничной реализацией нефтепродуктов. Работает по лицензии, все как положено, но «химичит». Объемы продаж невелики, маржа нестабильна, а денег, как обычно, хочется больше, чем есть. Поэтому продает топливо с незаявленными добавками, а в процесс приготовления своих смесей втягивает Сашу и его коллег-водителей.

Но и сам Саша, не лыком шит. Он считает, что раз уж хозяин - жулик, то и его самого обмануть тоже не грех. Потому Саша и является следующим звеном в подделке топлива - тайком от хозяина он самостоятельно добавляет собственные ингредиенты.

«Выгоднее всего работать с дизтопливом», - утверждает Саша, - во-первых, в портовом Владивостоке полно мест, где можно купить дешевый «флотский соляр». А во-вторых, здесь полно клиентов, которые с удовольствием этот соляр заливают в автомобили.

Топливо судовое маловязкое - среднедистиллятное топливо, предназначенное для использования в судовых высоко- и среднеоборотных дизелях, а также на газотурбинных установках. Компонентами маловязкого судового топлива являются негидроочищенные прямогонные атмосферные и вакуумные дистилляты, продукты вторичного происхождения - легкие и тяжелые газойли каталитического и термического крекинга, коксования. В отличие от автомобильного дизельного топлива, имеет более низкое цетановое число и более высокое содержание серы. Оптовые цены на судовое топливо в Приморье составляют от 16 500 до 23 300 рублей за тонну.

Как признался водитель автоцистерны Саша, именно судовое топливо чаще всего продается в большинстве придорожных бензовозов под видом обычного дизтоплива. Причем если потребовать у Саши документы, то в них будет полный порядок, так как для их получения хозяин ИП приобретает небольшую партию автомобильной солярки у крупного официального поставщика. К этой партии прилагаются все необходимые сертификаты и свидетельства, однако находящийся в цистерне продукт после этого разбавляется дешевым судовым топливом.

Обман, еще обман…

Сашина хитрость состоит в том, что он доводит концентрацию «флотского соляра» в этой смеси до 100% уже в обход хозяйского контроля, чем пополняет свой собственный карман.

«Я почти всех своих клиентов знаю в лицо, - говорит Саша, - это такие же жулики, как я и мой хозяин. Многие из них знают, что заливают в бак автомобиля судовую солярку, но им все равно, так как машина не своя, а корпоративная, и ремонтировать ее в случае чего будет фирма».

На фоне Сашиного рассказа тут же вспомнилась недавняя столь же неофициальная встреча с директором одной из транспортных компаний, работающим в сфере внутрикраевых перевозок. Тот жаловался на дороговизну ремонта своих дизельных грузовиков, и клеймил непечатным словом «жадных мастеровых», которые, по его словам, не могут нормально починить двигатель на Nissan Atlas, из-за чего машина привозит постоянный перерасход горючего.

Простое сопоставление фактов приводит к выводу о том, что между частыми ремонтами «Атласа» и судовой соляркой Сашиного бензовоза наверняка есть непосредственная связь. О негативном влиянии сернистого топлива на работу дизельного ТНВД дружно говорят все автомеханики, и даже пишут об этом книги. Однако действительно ли придорожные автозаправки с «левым» топливом так распространены в Приморье, как может показаться со слов простого работяги?

Разведка по Владивостоку показала, что увы - ситуация, как говорится, имеет место быть. Только в краевом центре мы насчитали более десятка точек, где продают топливо «с колес». Бензовозы располагаются на Эгершельде, в районе Казанского моста, на «Заре», но особенно велика их концентрация в районе улиц Выселковая - Снеговая. Что, в-общем, подтверждает слова нашего информатора о превалировании «корпоративных клиентов» в структуре пользователей этих передвижных АЗС.

На чистую воду

Для проверки Сашиного «слива» данных о якобы имеющемся смешивании автомобильного дизтоплива с судовой соляркой, был организован собственный «слив», то есть, обыкновенная контрольная закупка. Нет, заправлять авто топливом сомнительного происхождения мы, конечно, не стали. Просто залили 10 литров в металлическую канистру и отвезли ее в теплотехническую лабораторию ДНИИМФ, сертифицированную на анализ качества топлива. Там хорошо знают, что такое «флотский соляр», и по идее, должны вычислить его «на счет раз».

Так оно и вышло. Откровения водителя бензовоза, сделанные за бокалом пива, нашли здесь свое документальное подтверждение. Экспертное заключение определило состав содержимого канистры как смесь судового маловязкого топлива с автомобильным дизтопливом. Если верить нашему Саше, наличие последнего компонента говорит только о том, что жулики просто не успели разбавить цистерну до конца. А может быть, водитель именно этого бензовоза честен, и не принимает участия в махинациях.

В любом случае, на месте директоров транспортных компаний и других руководителей, имеющих дело с автопарком, я бы крепко озадачился вопросом контроля за персоналом. Ведь все это надувательство в конечном итоге выливается в определенный ущерб для фирмы, не так ли? Ну, а каким образом отвадить нерадивых водителей от заправки в сомнительных местах и приучить их пользоваться услугами правильных АЗС - это уже тема другого, отдельного разговора.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".