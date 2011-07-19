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Кому мигнет зеленый огонек?
С 1 сентября 2011 года вступают в силу изменения и дополнения в целый ряд законов РФ. Они закреплены ФЗ-69 от 21.04.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон внес изменения и в ту часть закона «О безопасности дорожного движения», где речь идет о пассажирских перевозках. Закон легким для исполнения не будет, поэтому в июне частные извозчики провели акции протеста по всем регионам страны.
Теперь станет сложнее получить лицензию, поскольку для обладания оной требуется не просто парк технически исправных автомобилей. Как минимум, в машине должен быть таксометр, не только отсчитывающий километраж, но и способный выдавать пассажиру «мягкий» чек.
Такси нельзя будет доверить другому по Гражданскому кодексу, а правом работы будут обладать те предприятия, которые имеют таксомоторы в собственности или по договору лизинга.
Но самый спорный момент, по мнению извозчиков, таксисты должны получить лицензию, действие которой будет распространяться только на регион, выдавший этот документ.
Сами таксисты уже назвали это нововведение смерти подобным для служб международного и межрегионального такси, поскольку перевозить клиента из одного субъекта в другой можно будет только при наличии у таксиста разрешения, выданного, к примеру, Приморским и Хабаровским краями.
Разумеется, все это стоит денег, как и стоимость лицензии в своем регионе.
«ЗР» связался с одной известной во Владивостоке компанией, работающей на пассажирских перевозках, в том числе и на услугах такси. По словам менеджера компании, насчитывающей в своем парке более 150 таксомоторов, работа по приведению автотранспорта и документации под новые требования уже ведется. Хотя есть свои трудности. Если раньше таксометр китайского производства в свободной продаже стоил около 3 тыс. рублей, то сегодня его цена перевалила за 10 тыс.
В свою очередь частные извозчики, работающие, как говорится, на себя, считают основным смыслом этого закона зачистку рынка под крупные таксомоторные компании. «Поляну чистят под федеральные компании, которые уже бьют копытом, стремясь прорваться на наш рынок», - посетовал таксист на привокзальной площади.
Придут федералы - еще вопрос. А вот «бомбил» может прибавиться. Если это произойдет, то в одном можно быть абсолютно уверенным: одна поездка в 200 рублей уже не обойдется.
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