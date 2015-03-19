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Южнокорейский автопроизводитель приостановил ввоз машин в Россию
Южнокорейский автопроизводитель SsangYong приостановил экспорт автомобилей в РФ в связи с падением спроса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ОАО "Соллерс", которое является эксклюзивным дистрибьютором корейского бренда, заявляют, что об уходе бренда с рынка или разрыве соглашения с Sollers речи не идет.
Производство SsangYong во Владивостоке функционирует "в нормальном режиме с теми машинокомплектами, которые имеются в запасе». Кроме того, существует полная загрузка по бренду Mazda.
Как уже сообщал "Золотой Рог", накануне американский автомобилестроительный концерн General Motors объявил, что до декабря 2015 года выводит с российского рынка свой бренд Opel, а также свернет производство на своем заводе в Санкт-Петербурге и контрактную сборку на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.
"Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей.
Ранее сообщалось, что производственная площадка "Соллерс" во Владивостоке в 2014 году выпустила 68 тыс. автомобилей, что соответствует показателям 2013 года. Производственная площадка состоит из двух компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП "Соллерс" и японской Mitsui).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ну да сокращение персонала на треть почти а теперь дальше. . Это как в песне. . "Ну а пока все хорошо, все хорошо, прекрасная маркиза. . "