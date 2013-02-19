Праворульный "музей" Владивостока выставлен на продажу

В начале февраля сообщество российских любителей, увлекающихся поиском и реставрацией автомобильной классики, облетела громкая новость: известный в Приморье и далеко за его пределами коллекционер Сергей КУЗНЕЦОВ распродает свою коллекцию японских автомобилей.

Информация об этом появилась на одном из профильных форумов в Интернете, где Сергей зарегистрирован под ником Nitzer, а в ее подтверждение были приведены ссылки на объявления о продаже автомобилей.

Переход по ссылкам показывал, что на продажу действительно выставлены машины созданной Сергеем команды Nittzerwerk, в том числе те, с которыми ребята выступали на общественных мероприятиях, включая такие, как кинофестиваль «Меридианы Тихого» или «Байкал Мотор Шоу» в Иркутске. Многие из посетителей наверняка помнят таких замечательных представителей японской классики, как Nissan Gloria 1968 года или Isuzu 117 Coupe 1979 года. Теперь эти автомобили ищут новых хозяев.

Восхождение к славе коллекции команды Nittzerwerk началось еще в 2008 году, когда ретрокары приняли участие в массовых протестах приморских автомобилистов против повышения пошлин, засветились в «оранжевой свадьбе» Анастасии ЗАГОРУЙКО и стали часто мелькать в газетных и телерепортажах с мест проведения всевозможных автомобильных тусовок. На фоне современного автопрома кареты семидесятых сразу выделялись необычными «скульптурными» формами и изобилием хрома, чем привлекали взгляды зрителей и собирали круг поклонников.

С каждой тусовкой автопарк Nittzerwerk разрастался в размерах, появлялись все новые экземпляры, а Сергей Кузнецов говорил о планах создания «Музея правого руля».

Здесь стоит отметить, что подобный музей был бы вполне естественным отражением реального хода истории, однако не секрет, что во властных структурах к подобной идее относятся, мягко говоря, неважно. Назначенные Москвой чиновники считают правый руль агентом иностранной разведки и, судя по всему, намерены стереть его из народной памяти так же, как стирали в свое время географические названия китайского происхождения с карты Приморья. Какой уж тут музей! Тем не менее все это время энтузиасты не теряли надежды и за пять лет ввезли в Россию более двух десятков редких автомобилей. Коллекция пополнялась за счет приобретений на внутреннем рынке, что выполнить гораздо сложнее, чем купить машину за рубежом. Ведь найти в России «живой» экземпляр старого, а тем более праворульного автомобиля с традиционно небрежным отношением отечественных владельцев к собственной технике – редкая удача. Однако некоторым моделям, например, первому поколению среднемоторного заднеприводного купе Toyota MR2 1985 года, повезло – команда приобрела эту машину во Владивостоке, и из нее мог бы получиться неплохой выставочный экземпляр.

Сейчас Nittzerwerk запустил обратный процесс: автомобили из коллекции возвращаются в народ. Правда, стоимость машин вряд ли можно назвать «народной», но, с другой стороны, такой подход поможет избежать попадания автомобилей в руки очередных «кулибиных», которые приделывают к японским машинам запчасти от «Жигулей». Ведь вряд ли кого, кроме истинного ценителя и фаната, заинтересует, например, Toyota Celica 1981 года за 500 тыс. рублей.

Впрочем, среди продаваемых машин есть и такие, за которые назначена цена в 60 тыс. рублей, как за донорский кузов Mazda Cosmo 1980 года, а есть и полуторамиллионные экземпляры, как Ford LTD Coupe 1966 года. Общая же стоимость выставленной на продажу коллекции, включающей в себя более 20 автомобилей, составляет почти 9 млн рублей.

О причинах столь неожиданного выхода на рынок организаторы распродажи не сообщают. Возможно, поводом послужили действия чиновников по оказанию очередного давления на владельцев автомобилей с правым рулем или слухи о возможном ужесточении страховых и налоговых сборов с владельцев старых автомобилей. Хотя может быть, что речь идет о сугубо экономических соображениях. Пока Nittzerwerk не дает комментариев.

В любом случае, у настоящих поклонников японского ретростиля JDM появилась прекрасная возможность осуществить прикосновение к мечте и стать обладателем автомобиля эпохи хард-рока и холодной войны. Поскольку в Приморье, да и во всей России в целом, нет никакого подобия аукционов по продаже редкостей типа Sotheby's, автомобили выставлены в свободной продаже по объявлениям в Интернете.

Дмитрий ФОМИЧЕВ, газета "Золотой Рог".