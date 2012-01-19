Во Владивостоке начал работу новый автобусный маршрут

ВЛАДИВОСТОК, 19 января, ZRPRESS. 19 января после предыдущего дня работы в тестовом режиме официально открылся еще один новый муниципальный маршрут пассажирских автобусов №16-л "Нейбута - Баляева - Луговая". Это сделано по многочисленным просьбам жителей 71-го микрорайона.

Высадка и посадка пассажиров на Луговой при этом осуществляется на остановочном пункте, расположенном с левой стороны площади по ходу в сторону центра, рядом с отделением одного из банков. Перевозки на новом маршруте осуществляют четыре новейших автобуса марки MAN, закупленных для возрожденного, в рамках транспортной реформы главы Владивостока Игоря Пушкарёва, муниципального предприятия ВПОПАТ-1.

Пока маршрут №16-л работает по временной схеме, но специалисты управления транспорта ведут на нем постоянный мониторинг, чтобы определить объем пассажиропотоков и выполнить все пожелания горожан. При этом жители 71-го микрорайона имеют возможность воспользоваться еще одним недавно открытым муниципальным автобусным маршрутом - №97 "Нейбута - Некрасовская - Универсам (Вторая Речка)". Здесь пока работают три новых MANа, но рассматривается вопрос об увеличении количества машин на этом направлении.

Напомним, что в начале декабря 2011 года с участием первого вице-премьера правительства Российской Федерации Игоря Шувалова во Владивостоке состоялась торжественная приемка 32-х MANов из недавно закупленных 50-ти. Доставка в столицу Приморья из Европы остальных 18-ти автобусов, которые также войдут во состав ВПОПАТ-1, ожидается ориентировочно через две недели. Таким образом, муниципальный автобусный парк Владивостока, который был уничтожен "усилиями" предыдущих руководителей города, составит уже 66 единиц.

Курс Игоря Пушкарёва на возрождение муниципального пассажирского транспорта будет продолжен. Новые муниципальные автобусы, полностью соответствующие всем самым современным международным требованиям, уже сегодня являются визитной карточкой Владивостока, наглядно показывают, в каком направлении должен развиваться пассажирский автотранспорт города и создают конкуренцию частным перевозчикам для их более качественной работы, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.