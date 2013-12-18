Россия выступит против Японии на "Приморском кольце"

Технохолдинг "Сумотори" провел 16 декабря презентацию, посвященную спортивно-техническому комплексу Primring - одному из проектов компании, который вошел в список наиболее значимых инвестиционных объектов для Приморья.

На мероприятие, которое проводилось в соответствии с самыми передовыми формами бизнес-стратегии, были приглашены партнеры и друзья компании. Потенциальные инвесторы смогли познакомиться с любой информацией, необходимой для оценки всех сторон проекта, и задать любые вопросы.

Первая очередь спортивно-технического комплекса "Приморское кольцо" была сдана летом прошлого года, накануне саммита АТЭС во Владивостоке. На участке площадью в 78 гектаров были построены трассы для авто- и мотоспортивных соревнований в "грунтовых" дисциплинах, а в 2013 году дошла очередь до асфальта: введен в действие картинговый трек и паддок, использующийся в настоящее время для соревнований по дрифтингу. На очереди - строительство основного кольца и дрэгстрипа, а также обслуживающей инфраструктуры.

Презентация была посвящена подведению промежуточных итогов и оглашению планов на будущее. Так, в 2013 году Primring отработал под эгидой двух титульных спонсоров, а его мероприятия прошли при участии 12 партнеров. Соревнования на "Приморском кольце" посетили более 70 тысяч человек. На будущий год намечено как расширение числа спонсоров, так и увеличение посещаемости. Генеральный директор технохолдинга "Сумотори" сообщил о намерении руководства комплекса организовать и провести на "Примринге" летом 2014 года "Дрифт – Битвы: Россия против Японии" с участием сильнейших спортсменов из обеих стран.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.