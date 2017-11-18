Министр раскритиковал автолюбителей Владивостока за "летнюю" резину

Министр: «Я, конечно, все понимаю, люди экономят, но не должны такие машины допускаться на дороги…»

Вчера во Владивосток прибыл министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов и тут же наряду с сотнями жителей приморской столицы попал в многокилометровые пробки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня федеральный чиновник заявил, что вина в сложившейся ситуация в том числе лежит на самих жителях. «Я смотрел - все машины на летней резине. Я, конечно, все понимаю, люди экономят, но не должны такие машины допускаться на дороги, они представляют угрозу жизни людей», - заявил Михаил Абызов.

По словам министра, в ближайшее время нужно понять, как работали службы скорой помощи, правоохранительные органы, другие экстренные службы и гидрометеоцентр. «Нужно профессионально разобраться, дать оценку, без нагнетания», - резюмировал Абызов.

Стоит сказать, что о необходимости разобраться в работе органов транспортного надзора заявил и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. «На лицо – отсутствие должной координации действий ведомств, отвечающих за состояние транспортного сообщения во Владивостоке», - сказал врио губернатора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.