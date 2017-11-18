Трасса "Седанка - Патрокл" вновь открыта во Владивостоке

Спецтехника завершила дорожные работы

У автолюбителей Владивостока появилась дополнительная возможность для манёвра на дорогах Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает пресс-служба администрации города спецтехника завершила очистку и обработку реагентами трассы «Седанка-Патрокл», которая была закрыта для движения со вчерашнего дня. Несколько часов назад движение по трассе было восстановлено.

Отметим, вчера вечером ГИБДД закрыло для движения трассу «Седанка-Патрокл» из-за сильного обледенения дороги. В этой связи большинство владивостокцев не смогли воспользоваться одной из ключевых дорожных артерий и были вынуждены стоять в многочасовых пробках. Городская администрация по-прежнему просит автовладельцев не выезжать на дороги города без крайней необходимости, так как это затрудняет работу спецтехники.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.