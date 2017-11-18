Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трасса "Седанка - Патрокл" вновь открыта во Владивостоке
Спецтехника завершила дорожные работы
У автолюбителей Владивостока появилась дополнительная возможность для манёвра на дорогах Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает пресс-служба администрации города спецтехника завершила очистку и обработку реагентами трассы «Седанка-Патрокл», которая была закрыта для движения со вчерашнего дня. Несколько часов назад движение по трассе было восстановлено.
Отметим, вчера вечером ГИБДД закрыло для движения трассу «Седанка-Патрокл» из-за сильного обледенения дороги. В этой связи большинство владивостокцев не смогли воспользоваться одной из ключевых дорожных артерий и были вынуждены стоять в многочасовых пробках. Городская администрация по-прежнему просит автовладельцев не выезжать на дороги города без крайней необходимости, так как это затрудняет работу спецтехники.
Новости тематики
- Заснеженный Владивосток
- Министр раскритиковал автолюбителей Владивостока за "летнюю" резину
- Трасса "Седанка - Патрокл" вновь открыта во Владивостоке
- Во Владивостоке за сутки произошло несколько сотен аварий
- Автомобилистов для их же блага простят на выходных не выезжать на улицы Владивостока
- В автобусах Владивостока можно будет расплачиваться банковскими картами,телефоном или часами
- У Генконсульства США во Владивостоке забрали все парковочные места
- Таксистам Владивостока пришел заказ из далекого Ханты-Мансийска
- Во Владивостоке девушка на "Мерседесе" протаранила 11 машин
- В воскресенье в центр Владивостока на автомобиле лучше не ездить
Новости раздела
- Заснеженный Владивосток
- Министр раскритиковал автолюбителей Владивостока за "летнюю" резину
- Трасса "Седанка - Патрокл" вновь открыта во Владивостоке
- Во Владивостоке за сутки произошло несколько сотен аварий
- Автомобилистов для их же блага простят на выходных не выезжать на улицы Владивостока
- На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки
- Адреналин горелой резины
- В автобусах Владивостока можно будет расплачиваться банковскими картами,телефоном или часами
- Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)
- У Генконсульства США во Владивостоке забрали все парковочные места
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Падь начала оправдывать название
- В России придумали новый неожиданный налог
- "Социальный автобус" во Владивостоке будет работать до конца марта
- На "Днях Дальнего Востока" в Москве в павильоне Приморья будет специальная переговорная комната
- Игорь Пушкарев будет наблюдать за выборами преемника из СИЗО
- Работники одного из крупнейших предприятий надеются на нового главу региона
- Биткоин рухнул на треть
- В Приморской администрации - новое назначение
- В Приморском крае появится еще один угольный порт
- В России могут ввести ежемесячный "налог на смерть"