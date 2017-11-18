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Во Владивостоке за сутки произошло несколько сотен аварий

18 Ноября 2017, 13:53 | Владивосток

Практически все аварии носили массовый характер

Около 260 аварий произошло во Владивостоке с вечера пятницы из-за снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю, пишет деловая газета «Золотой Рог».

«По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших», –– говорится в заявлении краевого ГИБДД.

Также на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в восьми случаях участники дорожного движения получили травмы. Погибших нет.

В Госавтоинспекции отметили, что запрещен въезд большегрузной техники в Надеждинский район, в Артем и Владивосток. Перекрыто движение на объездной трассе «Седанка–бухта Патрокл».

Сотрудники ГИБДД призвали водителей не садиться за руль. В случае, если других вариантов нет, автовладельцев попросили быть предельно внимательными и осторожными, а также соблюдать скоростной режим.

По данным МЧС РФ по региону, во Владивостоке за несколько часов выпало 6 мм снега. Из-за этого в городе наблюдались пробки до 10 баллов.

Как сообщает «РИА Новости», в субботу утром на автовокзале Владивостока были отменены 22 рейса в Большой Камень, Артем, Спасск-Дальний, Находку, Уссурийск и другие.

Все рейсы аэропорта Владивосток выполняются по расписанию.

Ранее портал Iz.Ru сообщал, что таксисты Владивостока из-за снегопада в два раза подняли цены.

Фото Виталия АНЬКОВА, РИА «Новости».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  циклон  мэрия  снегопад  стихия  ГИБДД  погода  ПДД  ДТП  снег  МЧС  автомобиль  уборка 



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