Автомобилистов для их же блага простят на выходных не выезжать на улицы Владивостока

Оперативным службам города необходимо максимально быстро очистить городские магистрали от снега

Для оперативной очистки дорог администрация Владивостока просит автомобилистов не выезжать на дороги города без крайней необходимости, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На улицах города продолжается ликвидация последствий снегопада, обрушившегося на Владивосток 17 ноября. На дорогах работают снегоуборочные машины: трактора-щётки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента.

Администрация Владивостока обращается к владельцам автомобилей с убедительной просьбой не выезжать на дороги города без крайней необходимости. Автомобилистов, которые все-таки выехали на городские улицы, просят пропускать дорожную спецтехнику, не мешать движению снегоуборочных машин, а также не парковать свои транспортные средства на проезжей части и обочинах дорог, так как это существенно мешает работе коммунальной техники.

А ГУ МЧС в свою очередь сообщает, что в связи с выпадением осадков при положительных температурах днем и вечером 18 марта, а также понижением температуры до -6... -8 градусов ночью и утром 19 марта во Владивостоке возможны гололедные явления на дорогах и образование наледи.

Во избежание травм и аварий МЧС призывает жителей и гостей Владивостока быть предельно внимательными, перемещаясь вблизи домов и оледенелых междомовых территорий, а также при движении на личном автотранспорте по дорогам города.

В темное время суток и ранним утром, по возможности, использовать ручной фонарик или подсветку мобильного телефона. Спасатели рекомендуют гражданам не торопиться и стараться передвигаться по прямой поверхности, избегая оледенелых наклонных участков.

Циклон серьезно осложнил дорожную обстановку во Владивостоке. По фактам ДТП в дежурную часть ГИБДД Владивостока поступило только в сам период снегопада 256 вызовов, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Был запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, Артема и Владивостока – его сдерживают сотрудники ГИБДД от Уссурийска.

«Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации дорожного движения и предотвращению аварийных ситуаций на обледеневших трассах. Всего в прошедшие сутки несли службу 336 сотрудников дорожно-патрульной службы, усиление службы сохранится до полной ликвидации последствий непогоды», – сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

В настоящее время ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации. Госавтоинспекция призвала водителей к проявлению максимальной осторожности в условиях гололеда. Водителям личного автотранспорта во избежание аварийных ситуаций рекомендовано воздержаться от поездок.