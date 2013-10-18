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Крупное китайское информагентство запустило сенсационную "автомобильную утку"

18 Октября 2013, 16:51 | Владивосток

В середине сентября российские новостные сайты облетело сенсационное сообщение со ссылкой на китайское информационное агентство «Синьхуа». В сообщении говорилось о том, что автошкола в приграничном городе Суйфэнхэ будет выдавать китайским гражданам российские водительские удостоверения, для чего китайцы будут проходить недельную стажировку на приморских дорогах. Обучение водителей берут на себя местная китайская автошкола и некий Дальневосточный институт автомобильных технологий.

Попытки «ЗР» выяснить местонахождение этого самого института, для того чтобы взять комментарий по поводу столь успешной формы сотрудничества, не увенчались успехом. Директора приморских автошкол тоже разводили руками, утверждая, что никто из них не заключал никаких договоренностей с соседями. «Условия получения лицензии на обучение и процедура выдачи водительских удостоверений очень жестко регламентированы, поэтому совершенно непонятно, как такое стало возможным», - сообщили «ЗР» в Ассоциации российских автошкол. От «Института автомобильных технологий» открестился и департамент образования администрации Приморского края.

«Это, скорее всего, обыкновенная газетная утка, - сообщил «ЗР» начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы отдела ТН и РЭР ГИБДД УВД ПК майор полиции Олег АВРАМЕНКО. - ГИБДД Приморского края никак не сотрудничает с китайскими автошколами и никаких российских водительских удостоверений китайцам не выдает. Это попросту невозможно».

Учитывая, что по ту сторону границы проживает свыше миллиарда китайцев, и их появление на российских дорогах может привести к форменному вавилонскому столпотворению, подобные заявления звучат успокаивающе. Но вот нет ли за всей этой темной историей какой-нибудь типографии в Суйфэньхэ, печатающей российские «права»? Ведь печатают же в Китае поддельные российские ПТС! Возможно, приморским полицейским не помешает провести собственное расследование по этому поводу…

Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Дмитрий Фомичев
Теги: ГИБДД  авто  полиция  китай  права 



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Комментарии

  • Псевдоним17:28, 18.10.2013#

    конечно невозможно! такую кормушку да в чужие руки!

  • район18:02, 18.10.2013#

    А что еще можно ждать от властей которыми руководит ендросня? Во ВСЕХ районах края где численность населения двух находящихся районов, составляет чуть ли не половину Уссурийска, сократили все что могли, и сдачу на права и учет транспортных средств с выдачей или заменой водительской картонки /хотя что там учитывать, вся база в интернете и зачем всем районам ездить в города/? Все к этому шло, скоро будем ездить в Китай получать водительские права.

  • Тим17:45, 18.10.2013#

    Интересно. . . а как же они собираются открывать границы для пересечения границы на личном авто с 2015 года. . . , миллиардное население поднебесной на наших дорогах не пугает??)))

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