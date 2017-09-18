Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)

Владивосток продолжает избавляться от имперского прошлого. Из улицы Светланской в ночь с 11 на 12 сентября дорожные рабочие начали работы по извлечению замурованных асфальтом трамвайных путей – старейших в азиатской части России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В свое время к этому экологически чистому транспорту во Владивостоке были выдвинуты серьезные претензии – он мешал проезду автотранспорта, разрушал асфальтовое дорожное полотно, мешал спать горожанам, полагали, что именно из-за них разрушаются ценные исторические постройки в центре города. И, безусловно, главное – он разорял городской бюджет, который вынужден был его субсидировать.

В настоящее время мощный дорожный комплекс задействован на участке между остановками «Лазо» и «Технический университет». Соответственно, как и при недавней подобной акции по Народному проспекту, движение транспорта ограничено на улице по одной полосе в каждую сторону. Движение то медленно идет, то стоит. Но начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид ВИЛЬЧИНСКИЙ пообещал, что работы будут проведены максимально быстро и терпение временных неудобств будет оправдано. Для этого работы ведутся круглосуточно и в дальнейшем будут продолжены от остановки «Лазо» до начала улицы Уборевича.

Надо отметить, что на этом участке улицы Светланской не первый месяц продолжается и замена дорожных бордюр с укладкой новой брусчатки в тротуары. Это делается основательно. Новые гранитные бордюры теперь после перекладки не будут «играть», поскольку надолго вмоноличиваются в бетонную ленту основания, хотя пока трудно представить, как этот монолит поведет себя в периоды резких перепадов температур.

Сегодня горожанам не во всем понятна логика этих ремонтных работ, но в итоге они в очередной раз получат отремонтированную улицу Светланскую, что является доброй традицией, поскольку ни одной иной городской улице города в последние полвека не уделялось столько средств и сил на ее поддержание и обновление, как этой.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.