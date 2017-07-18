Дороги во Владивостоке отремонтируют к ВЭФ

И.о. главы Владивостока Константин МЕЖОНОВ проинспектировал выполнение ремонтных работ по улицам Светланская, Фадеева, Всеволода Сибирцева, Народного проспекту, а также благоустройство ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русском, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ремонт и благоустройство городских улиц проводятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» и подготовки к Восточному экономическому форуму, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

В настоящее время масштабные дорожные работы ведутся на Народном проспекте. Здесь уже полностью демонтированы рельсы. Согласно графику, к концу августа предстоит полностью завершить установку бортовых камней, заменить люки и решетки инженерных сетей, уложить слой щебня под асфальт и нижний слой асфальтобетона. А в сентябре рабочим предстоит уложить верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона и благоустроить территорию. В ходе инспекции Константин Межонов поручил при проведении ремонтных работ учесть интересы маломобильных групп населения, снизив высоту бортового камня у пешеходных переходов.

С опережением графика идут работы на ул. Всеволода Сибирцева. Сейчас здесь ведется устройство дорожного и тротуарного бортового камня. К слову, после завершения ремонтных работ, на Всеволода Сибирцева появится полноценная пешеходная зона. Кроме того, здесь восстановят парковочные карманы и уложат дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с использованием высокопрочного асфальтобетона.

Большое внимание в ходе объезда и.о. главы города уделил одной из главных улиц Владивостока - Светланской. Здесь ведется демонтаж старого тротуарного покрытия, после чего на одних участках будет уложен асфальт, на других - новая бетонная брусчатка. После завершения строительных работ на пешеходной зоне начнется демонтаж трамвайных путей. Что касается гранитных бортовых камней, установленных на Светланской несколько лет назад, то они вернутся на свое место - подрядчик заменит лишь те, которые были повреждены в ходе эксплуатации.

В ходе рабочей поездки Константин Межонов осмотрел и ход восстановительных работ на ландшафтно-парковой зоне ДВФУ, поручив ускорить темпы по восстановлению парапетного ограждения набережной, ремонту сетей наружного освещения, системы ливневой канализации, а также восстановлению облицовки, подсветки, чаш и русел водопадов.

«Мы идем с опережением графиков производства работ, однако владивостокская погода вносит свои коррективы, поэтому подрядным организациям дано поручение наращивать темпы производства ремонтных работ, - подчеркнул и.о. главы Владивостока. - Требование ко всем подрядчикам - соблюдение сроков и высокое качество выполнения работ».