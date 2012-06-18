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Движение по залатанному Рудневскому мосту во Владивостоке открыто
ВЛАДИВОСТОК, 18 июня, ZRPRESS. Завершен ремонт Рудневского моста. Сегодня утром, в 7 часов, глава Владивостока Игорь Пушкарёв открыл по мосту движение автотранспорта, проехав здесь одним из первых. А накануне мэр побывал там с проверкой готовности путепровода к запуску движения.
В ходе ремонта аварийного моста мостостроители восстановили опорные части сооружения и деформационный шов между 15 и 16 опорой, заменили металлические элементы на более долговечные резиново-опорные части. Дорожные службы сняли старое дорожное покрытие, уложили новый асфальтобетон и нанесли дорожную разметку.
По заданию мэра частично восстановлено и укреплено леерное ограждение вдоль моста, отремонтирована пешеходная зона. Сегодня бригады рабочих МУПВ "Дороги Владивостока" завершат покраску леерного ограждения, установят дополнительные дорожные знаки и информационные таблички о запрете движения большегрузного транспорта. Кроме того, мэр дал поручение установить дополнительные более прочные конструкции рамок-ограничителей вместо временно установленного стального троса, а также восстановить придорожное освещение.
"Мост открыт. Такое решение принято несмотря на мелкие недочёты - покраску лееров и восстановление освещения. Самое главное - угрозы обрушения нет, - отметил Игорь Пушкарёв. - Для города это очень важная артерия, поэтому специалистам дано задание проводить ежедневный мониторинг и следить за техническим состоянием моста".
Напомним, что все работы, которые проведены сейчас, - это временные меры. Владивостоку нужен новый, четырёхполосный Рудневский мост. Администрация города уже внесла предложение о его строительстве в программу "Развития Приморского края до 2017 года, сообщает пресс-служба администрации города.
«Золотой Рог».
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