Во Владивосток "приплыли" радиационно-опасные автомобили и автозапчасти из Японии

15 апреля должностными лицами таможенного поста Морской порт Владивосток и Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни при проведении радиационного контроля товаров, прибывших в Россию из Японии на теплоходах «YERUSLAN», «SILVER HOPE» и «MAKASSAR HIGHWAY», были выявлены запчасти б/у к автомобилю «Hino Rrofia» (рама в сборе с передними и задними мостами с установленной илососной установкой), запчасти б/у к автомобилю «Isuzu Forvard» (рама с элементами ходовой части, кузовом и манипулятором), асфальтоукладчик б/у «Mitsubishi Asphalt Finisher» и автомобиль б/у «Honda Air Wave»» с повышенным, относительно естественного радиационного фона, уровнем ионизирующих излучений.



Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности указанных товаров составила соответственно 3,25 мкЗв/ч, 0,20 мкЗв/ч, 0,43 мкЗв/ч и 0,48 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне 0,06 мкЗв/ч. Кроме того, обнаружено загрязнение товаров бета-активными радионуклидами.



Информация о выявлении радиационно-опасных объектов была оперативно доведена до санитарно-карантинного поста «Морской порт Владивосток» Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Это не первый случай выявления дальневосточными таможенниками радиационно-опасных объектов из Японии. С начала года и по настоящее время должностными лицами таможенных органов Дальневосточного федерального округа выявлено 74 радиационно-опасных объекта, прибывших из Японии (бывшие в употреблении автомобили, части автомобилей и автозапчасти), из них 58 органами Роспотребнадзора были запрещены к ввозу на территорию Таможенного союза. По остальным объектам решение органами Роспотребнадзора ещё не принято, сообщает Отделение по связям с общественностью ДВТУ.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.