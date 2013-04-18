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Во Владивосток "приплыли" радиационно-опасные автомобили и автозапчасти из Японии

18 Апреля 2013, 19:49 | Владивосток

15 апреля  должностными лицами таможенного поста Морской порт Владивосток и Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни при проведении радиационного контроля товаров, прибывших в Россию из Японии на теплоходах «YERUSLAN», «SILVER HOPE» и «MAKASSAR HIGHWAY», были выявлены запчасти б/у к автомобилю «Hino Rrofia» (рама в сборе с передними и задними мостами с установленной илососной установкой), запчасти б/у к автомобилю «Isuzu Forvard» (рама с элементами ходовой части, кузовом и манипулятором), асфальтоукладчик б/у «Mitsubishi Asphalt Finisher» и автомобиль б/у «Honda Air Wave»» с повышенным, относительно естественного радиационного фона, уровнем ионизирующих излучений.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности указанных товаров составила соответственно 3,25 мкЗв/ч, 0,20 мкЗв/ч, 0,43 мкЗв/ч и 0,48 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне 0,06 мкЗв/ч. Кроме того, обнаружено загрязнение товаров бета-активными радионуклидами.

Информация о выявлении радиационно-опасных объектов была оперативно доведена до санитарно-карантинного поста «Морской порт Владивосток» Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Это не первый случай выявления дальневосточными таможенниками радиационно-опасных объектов из Японии. С начала года и по настоящее время должностными лицами таможенных органов Дальневосточного федерального округа выявлено 74 радиационно-опасных объекта, прибывших из Японии (бывшие в употреблении автомобили, части автомобилей и  автозапчасти), из них 58 органами Роспотребнадзора были запрещены к ввозу на территорию Таможенного союза. По остальным объектам решение органами Роспотребнадзора ещё не принято, сообщает Отделение по связям с общественностью ДВТУ.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги: Япония  радиация  таможня 



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Комментарии

  • кактус22:43, 20.04.2013#

    у японии нагадить нам значительно меньше возможностей, чем у нас самих. достаточно оглянуться вокруг. и что мы видим? , мы видим море в фекалиях и нефтепродуктах, очистные которые так и не заработали, мусор кучами на газонах. сегодня был на Заре в лесу и по фортам просто кучи мусора сваленные с грузовиков повсюду. проехав вдоль моря от той же зари до седанки, что мы увидим? ту же канализацию повсюду те же кучи мусора. вот реальная проблема а не японские запчасти

  • Псевдоним22:52, 20.04.2013#

    А почему корабли перед отходом из Японии на радиацию не проверяют? Или моряки перед погрузкой на корабли не заворачивают? Им дозы заполучать охота????

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