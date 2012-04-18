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«Леворульная» культура приморцев повышается
«Автосалонные» мероприятия становятся частым событием для владивостокцев. В выставочном комплексе Чемпион ВГУЭС будущие владельцы новеньких авто смогли получить совет от экспертов, заполнить заявку на получение кредита у представителей коммерческих банков и опробовать автоновинку в ходе test-drive.
На пресс-конференции владивостокские банкиры и автодилеры сошлись во мнении, что «леворульная» культура приморцев повышается, и покупка нового автомобиля в автосалоне становится трендом сезона -2012. Кстати, 50% автомобилей в дилерских центрах приморцы приобретают в кредит.
Исполнительный директор Дополнительного офиса №6 Дальневосточного банка Евгений БЕЛОЦЕРКОВЕЦ отметил, что в нынешнем году темпы автокредитования значительно опережают показатели прошлого года. К слову, с автокредитом Дальневосточного банка можно привезти автомобиль под заказ, например, из Японии или Объединенных Арабских Эмиратов, в данном случае не важно, где он приобретен - на аукционе или во Владивостоке у частного владельца. Действующая схема позволяет работать с любыми дилерами.
Специалисты Сбербанка уже сегодня констатируют, что объемы финансирования частных клиентов на покупку автомобиля в первом квартале 2012 года на 60% превосходят прошлогодние. «Наша цель, - рассказал начальник отдела по работе с партнерами Приморского отделения №8635 Сбербанка России Роман ДЕНИСОВ, - сформировать новые представления об автокредитовании. Во-первых, автокредит прост в оформлении, требуется всего два документа, во-вторых, совместные программы с официальными дилерами позволяют значительно снизить процентную ставку, что повышает доступность новых леворульных авто». Продажи новеньких владивостокских «Ssang Yong» сегодня также растут, об этом рассказали представили компании Sollers. Каждый месяцы приморцы приобретают не менее 25 автомобилей. Владельцами автомобилей марки «Мерседес» становятся около 20 наших земляков ежемесячно.
Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».
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