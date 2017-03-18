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Руководство АО "ГЛОНАСС" приедет в край успокаивать приморцев

18 Марта 2017, 13:23 | Владивосток

Врио генерального директора АО «ГЛОНАСС» посетит Приморский край с рабочим визитом на следующей неделе, 22-23 марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Андрей Жерегеля встретится с представителями автомобильного бизнеса в среду, сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель АО «ГЛОНАСС» прибудет во Владивосток с рабочим визитом в среду, 22 марта. В этот же день Андрей Жерегеля встретится с представителями автомобильного бизнеса. В четверг, 23 марта, глава компании ответит на вопросы журналистов по оснащению устройствами вызова экстренных служб подержанных иномарок.

В рамках рабочей поездки в Приморье АО «ГЛОНАСС» также планирует подписать соглашения с организациями, готовыми оснащать бывшие в употреблении транспортные средства, ввозимые на территорию РФ, устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Отметим, ранее в АО «ГЛОНАСС» сообщили, что компания совместно с Минпромторгом, Администрацией Приморья, ГИБДД и таможенными органами РФ находится на финишной стадии согласования предложенных решений по оснащению подержанных иностранных автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Напомним, с 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На таможенных складах Приморья застряли более 1,5 тысяч автомобилей, в заложниках ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу. В Правительстве РФ были приняты необходимые решения: с 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать ПТС на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки.

Владимир Миклушевский подчеркнул, «ЭРА-ГЛОНАСС» – большой шаг вперед с точки зрения безопасности вождения, система позволит сохранить тысячи человеческих жизней, но ей должны быть оснащены не только новые, но и подержанные автомобили.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тойота  скорая  ЭРА-ГЛОНАСС  авто  ниссан  Япония  МЧС  праворульный 



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Комментарии

  • Псевдоним14:33, 18.03.2017#

    Себя сами успокойте!!! Уже не знаете как обобрать народ. Валить нужно из России. Россия уже давно не для русских. Узбеки ее имеют

  • Псевдоним15:02, 18.03.2017#

    Ну так вали и не ной.

  • Псевдоним15:02, 18.03.2017#

    Ну так вали и не ной.

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