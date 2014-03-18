Во Владивостоке собран десятитысячный Toyota Land Cruiser Prado

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН" (СП с Mitsui, производит Toyota Land Cruiser Prado во Владивостоке) произвело десятитысячный Toyota Land Cruiser Prado с момента запуска 18 февраля 2013 года.

Как говорится в совместном пресс-релизе ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН" и ООО "Тойота Мотор" в России, юбилейный внедорожник сошел с конвейера 14 марта.

В 2013 году в России было реализовано 14,519 тыс. внедорожников Toyota LC Prado, 44% из которых были произведены "СОЛЛЕРС-БУССАН".

В январе-феврале 2014 года российские клиенты приобрели 2,308 тыс. автомобилей Toyota LC Prado, что на 18% больше аналогичных показателей прошлого года.

До конца текущего года планируется реализовать 15,4 тыс. единиц.

Более 70% продаж приходится на дизельные модификации модели.

Автомобили Toyota LC Prado, произведенные во Владивостоке, реализуются через сеть официальных дилеров и уполномоченных партнеров "Тойота" на всей территории России и Белоруссии.

ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН" создано в августе 2010 год. По 50% долей владеют ОАО "Соллерс" и японская Mitsui & Co., Ltd.

Производственные мощности – около 1 тыс. автомобилей в месяц.

Ранее сообщалось, что Приморский край рассматривает возможность инвестирования 395 млн рублей в создание ОЭЗ на базе автомобильного производства "Соллерс" во Владивостоке. Планируется, что резидентами ОЭЗ станут производители автокомпонентов.

Сообщалось также, что на производственной площадке "Соллерс - Дальний Восток" во Владивостоке в 2013 году было выпущено 68 тыс. 521 автомобиль, что более чем в 2 раза превышает показатель 2012 года. Площадка состоит из двух производственных компаний: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Соллерс-Буссан" (СП с Mitsui, производит Toyota Land Cruiser Prado).

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.