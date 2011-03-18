Бабло побеждает ГОСТ

«… И замените при первой возможности ваши светодиоды на обыкновенные лампочки, а то этот синий свет может вас как-нибудь подвести на трассе, - инспектор захлопывает капот и переходит к осмотру даты выпуска огнетушителя. - И огнетушитель не забудьте осенью перезарядить и опломбировать…». Я послушно киваю головой и жду, когда последует команда заезжать на динамометрический стенд. Второй раз за три года российской жизни мой автомобиль проходит государственный технический осмотр.

Не пойман – не мент

В центре инструментального контроля, расположенном на ул. Руднева, я впервые побывал в 2010 году. До этого техосмотр просто приобретался у продавцов талонов по стандартной для Владивостока схеме «утром деньги – вечером стулья». Прошлогодний же визит был обусловлен необходимостью помочь московским коллегам – журналистам программы «Специальный корреспондент», приехавшим разоблачать махинации приморской чиновничьей мафии в разных сферах деятельности. Кто-то из наших местных автомобилистов пожаловался на дикие очереди в МРЭО на «Заре» и «коммерческую» альтернативу в виде ПТО «Командор». Сюжет про техосмотр москвичи сняли, однако в эфир он не пошел из-за гораздо меньшей значимости по сравнению с удачно сделанным материалом о хищениях дальневосточного леса.

Теперь «специальным корреспондентам» нет нужды ехать за тридевять земель, чтобы снять кадры ночных водительских бдений в техосмотровых очередях. Эпидемия «итальянской забастовки» гаишников нынче добралась и до Москвы. Суть указанной забастовки, как известно, сводится к строгому соблюдению всех формальностей, что иногда делает работу по сути невозможной. По ГОСТу на процедуру технического осмотра одного автомобиля отводится 40 минут, соответственно одна осмотровая линия в день может обслужить не более 12 автовладельцев. Понятно, что количество нуждающихся в техосмотре в разы больше. Отсюда и очереди, и «коммерческий» техосмотр, и подделка талонов, и связанный с этим бизнес.

Техосмотр на Руднева обошелся мне в 3700 рублей, из которых 700 – так называемая «госцена», а 3000 – доход бизнесменов, к которым ГАИ, по уверениям зам.начальника отдела АТИ и РЭР УГИБДД УВД по ПК Ивана ПАЛАТОВСКОГО, «не имеет никакого отношения». Разумеется, это не так, но прямые доказательства обратного раскопать довольно сложно, да и нет смысла разоблачать очевидные, в общем-то, вещи. Тем более что в выигрыше от подобных разоблачений, как показывает опыт Москвы и Владивостока, вряд ли будут рядовые автомобилисты. А особенно дальневосточные, с их «неправильными» рулями и соответствующими техническими особенностями японских машин.

Для того, чтобы попытаться пройти техосмотр исключительно по «госцене» и не переплачивать «сотку баксов» коммерсантам в погонах, в программу подготовки автомобиля помимо обычного набора действий требуется включить пару отдельных «приморских» пунктов. А именно: привести в соответствие с российским ГОСТ светотехническое оборудование, что включает в себя замену фар ближнего света на евроаналог и оборудование автомобиля задним противотуманным фонарем.

Если «приколхозить» заднюю противотуманку особой проблемы не составляет, то найти во Владивостоке евроаналоги головной оптики можно далеко не для всех моделей местного автопарка. Для моей Suzuki, к примеру, ближайшие варианты обнаружились лишь в Испании. Возможно, к следующему техосмотру я найду способ их приобретения и вывоза оттуда, но в этот раз проще оказалось заплатить коммерсантам и не заморачиваться вопросами евро- света.

Минута рубль бережет

Вся процедура прохождения техосмотра, начиная от въезда в теплый бокс и заканчивая выездом из него, заняла 15 минут. Никаких прошлогодних очередей нет и в помине. Относительно уплаченной сверх «госрасценок» суммы создалось впечатление, что не все сборы идут на строительство чьего-то коттеджа на Каймановых островах, кое-что вкладывается и в развитие материальной базы техцентра. Так, обновились «апартаменты» сотрудников ЦИК: вместо унылой фанерной будки появились довольно просторные кабинеты из современных материалов, а в кабинетах – компьютеры и оргтехника. На въезде повесили огромный плакат, извещающий о месте проведения техосмотра. Хотя, с другой стороны, за 3000 рублей с машины можно было бы сделать и большее, например, благоустроить выезд из ЦИКа, который, как и прежде, завален горами снега и мусора. Сотня прошедших ТО автомобилей – и 300 тысяч рублей в кармане, не напрягаясь. Есть ли смысл жадничать?

Придирок как таковых заметить не удалось. Замечания к соседям по очереди – одному по неработающей лампе стоп-сигнала и другому по глухой тонировке передних стекол - нельзя назвать придирками. Вполне адекватные и легкодоступные для устранения «косяки».

Полагать, что техосмотр на «коммерческом» ЦИК допускает закрытие глаз на абсолютно все недостатки, не стоит. Цена техосмотра «без предъявления» автомобиля во Владивостоке, по данным разных источников, сегодня составляет 6-7 тысяч рублей. При этом сами гаишники говорят, что не исключено дальнейшее изменение стоимости техосмотра в сторону увеличения. Предпосылок для этого в виде различных ГОСТов и правил – хоть отбавляй, а строгость российских законов всегда компенсировалась необязательностью их исполнения.