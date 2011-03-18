Если верить сетевой энциклопедии «Википедия», коррупция в России имеет глубокие исторические корни. До XVIII века государственные чиновники вообще жили благодаря «кормлениям», то есть на средства от лиц, заинтересованных в их деятельности.

Получение взятки в любой форме стало считаться преступлением с 1715 года, так как именно тогда чиновникам стали платить фиксированную зарплату. Однако их количество возросло так быстро, что жалование выплачивалось нерегулярно, и взятки, особенно для чиновников низших рангов, вновь стали основным источником дохода.

Сегодня бытовая коррупция стала повседневным явлением, а все программы по борьбе с ней потерпели очевидный провал. Согласно социологическим опросам, 67% российских водителей, окажись они на месте гаишника, готовы сами брать взятки. А о том, приходилось ли эти самые взятки давать, утвердительно заявляют 74%. То есть налицо некий общественный консенсус, о котором и расскажет сегодняшний выпуск «Право руля».

Мы провели опрос среди владивостокских водителей на тему «Приходилось ли вам давать взятки гаишникам?». Полагаем, из темы опроса ясно, почему его участники не стали фотографироваться и называть свои фамилии.

Алексей К. (Mazda Bongo):

- Было, дело, откупался. Причем ситуация глупая до безобразия. Гаишники поймали меня у ворот собственного гаража, куда я загонял машину. Поймали пьяного. Но суть в том, что я пьяным не ездил, а выпивал с мужиками тут же рядом, в соседнем гараже, и за руль сел, только чтобы именно загнать машину. То есть приехал с работы, машину поставил рядом с воротами и пошел выпивать. Хорошо посидели с друзьями, а потом я пошел ставить свою машину. И тут откуда-то нелегкая принесла гайцов. Как будто специально дежурили. Ну и все. Давай «грузить» на лишение прав. Мы с мужиками объясняем, что вот никто никуда не ездил, а они говорят: «хоть два метра проехал пьяный – уже нарушил». Пришлось 5000 рублей отдать, иначе могли реально прав лишить. По тем временам, семь лет назад, казалось – приличные деньги, а сегодня говорят – легко отделался.

Виктория (Honda Fit):

- Один раз пришлось заплатить 500 рублей за проезд под «кирпич». Прикол в том, что я по этой дороге езжу каждый день, и этого знака там не было никогда. Видимо, гаишники подзаработать решили, стояли, собирали со всех, кто под знак проехал. Хорошая, наверное, касса у них в тот день была!

Игорь (Nissan X-Trail):

- Да, приходилось, и не раз. Гаишники прекрасно понимают, что «время дороже». Конечно, мне бы хотелось платить за свои нарушения в «государеву казну», а не в лапу человеку, который обязан блюсти закон и порядок на дорогах. Но опять же составление протокола, оплата квитанции - все это занимает кучу времени. А так – минутная размолвка, и поехал дальше, кто на дачу, кто на охоту, кто на встречу, и т.д. и т.п. Была бы возможность быстро оплатить штраф - не было бы и поборов на дороге. В Японии, вон, вроде бы, сигареты собираются продавать по специальным картам курильщика. Вот и у нас сделали бы какие-нибудь карты для водителей, а у гаишников, как в супермаркетах, ридеры. Нарушил, карту поднес к аппарату, денежка снялась. Карты либо продавать с определенным номиналом, либо с возможностью пополнения через терминалы, через банк. И все, никаких наличных расчетов. Только и тут придумают выход. Вполне возможно, что инспекторы будут предлагать «наличкой дешевле». Но это, на мой взгляд, серьезно бы могло уменьшить количество взяток на дорогах.

Сергей (Toyota Vista):

- А мне вот интересно, кто это вообще никогда не давал взяток гаишникам? Я поначалу, как только сел за руль, не давал принципиально. Потом остепенился и с большой неохотой, но пришлось перестраиваться. А что ты сделаешь, когда просто вымогают? Сейчас стараюсь не нарушать (пока получается), а посему и причин нет меня останавливать. И соответственно нет повода ни давать, ни вымогать. А вообще гаишники и так существуют на наши деньги и в виде налогов тоже.

Наталья (Toyota Land Cruiser Prado):

- Полтора года назад двойная сплошная – 3 тысячи рублей, за езду по тротуарам - два раза по тысяче рублей, за ремень и тонировку, слава богу, пока отпускают, один раз правда номерок телефона взяли. Я на звонки не отвечала, гаишники потом SMS прислали, что лучше бы штраф выписали. Два раза платила штраф за нарушение маневров - поворачивала не со своего ряда. Вот так и ездим...

Михаил (Toyota Crown):

- Милиция - это проекция общества на данную ситуацию в нашем государстве. Если общество станет умнее и цивилизованнее, то и милиционеры, как единицы общества, изменятся соответственно.

Когда мы поймем, что честный гаишник из «Нашей Раши» - это не смешно, когда поймем - тогда станем жить лучше. Многие думают, что власть и безнаказанность - вот корень зла. При этом считается нормальным неуважительное отношение друг к другу исполнительной власти и народа. Если так, то ничего не надо менять, надо оставить все как есть, на уровне «козел – сам ты козел», и жить так и дальше и вариться в этом до бесконечности.

Вот кто-нибудь пытался в Японии дать взятку полицейскому? Там взяток не берут не только из-за правильной системы, при которой служащий имеет стабильно высокую зарплату, уверенность в завтрашнем дне, уважение сограждан и хорошую пенсию. У них другое понятие норм. Японцы не ходят на красный свет. А русские? Плюнул на правила и с мыслью в душе «авось пронесет» побежал на красный, а на дороге точно такой же русский за рулем, так же плевал на положенные 60 км/ч в городе. У него ограничение скорости - это пол под педалью газа, и «авось пронесет» в душе. Они находят друг друга, и каждый из них думает, что гад не он сам, что наплевал на правила, а тот другой... Вот и имеем 30 тыс. погибших на дорогах в мирное время! А потом к ним подъезжает гаишник, который так же плевал на правила и с мыслью «авось пронесет» начинает «разруливать тему», а к ним подъезжает скорая, и врач с мыслью «авось» - и так до бесконечности можно продолжать. Вот и получили целое общество, которому плевать. А у японцев все хорошо…

Наша проблема в извращенности понятия норм. Если каждая единица общества станет умнее, цивилизованнее и от этого мы станем понимать правила и станем эти правила уважать, то изменится общество в целом. Нельзя оторвать от общества какую-то одну структуру и сделать ее лучше, как мы хотим, чтобы произошло с ГАИ. Потому что эта структура опять вернется в наше общество с пьяными водителями, непригодными к эксплуатации авто, стрит-рейсерами и будет меняться под него обратно.