Автобусы по мостам Владивостока будут запущены в ближайшее время

Как и планировал департамент дорожного хозяйства Приморского края, участок дороги от моста через бухту Золотой Рог до Патрокла по разработанному маршруту движения общественного транспорта сдан в эксплуатацию в январе 2013 года. Соответствующее официальное уведомление управление транспорта администрации Владивостока получило 17 января.

Теперь управлением транспорта совместно с ГИБДД УМВД России по Владивостоку и департаментом дорожного хозяйства в оперативном порядке будут проведены все необходимые процедуры по оформлению маршрутов, проведено контрольное обследование дороги на предмет ее соответствия требованиям безопасности. После этого будет принято решение о запуске движения общественного транспорта.

Планируется, что первым маршрутом, с которого начнется движение общественного транспорта по мостам, станет маршрут «Покровский парк – ДВФУ» и его укороченный вариант для жителей Чуркина «Покровский парк – Катерная». В дальнейшем планируется запуск маршрутов из других точек города.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.