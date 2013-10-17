Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В пригороде Владивостока временно ограничено движение транспорта
17 Октября 2013, 14:23 | Владивосток
С 16 октября начаты работы по прокладке водовода в пригороде Владивостока, в районе, прилегающем к федеральной трассе между станциями Садгород и Весенняя.
В связи с этим с целью обеспечения безопасности дорожного движения временно, до 00 часов четверга, 24 октября, ограничены движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице 4-й Восточной от ее пересечения с улицей 3-й Восточной до пересечения с улицей Разина.
На этот период организован объезд участка ремонтных работ по улицам Разина, 3-й Восточной и Шкотовскому переулку. Участникам дорожного движения и жителям данного района приносят извинения за эти временные неудобства.
Фото fotoznak.ru.
Теги: авто ремонт дороги владивостока жкх
Новости тематики
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
- На одной из улиц Владивостока автомобилисты лишатся парковки
- Улицу Светланскую во Владивостоке окончательно освобождают от рельсов (фото)
- Дороги во Владивостоке отремонтируют к ВЭФ
- ГИБДД Владивостока обратилась к водителям
- Сегодня во Владивостоке изменится схема движения транспорта
- На мосту во Владивостоке появились огромные зияющие трещины
- Движение и парковку в центре Владивостока ограничат
- Во Владивостоке "шумахеры" нагоняли на Золотом мосту на 5,3 миллионов рублей
Новости раздела
- Водителям-приморцам предлагают работу на ВЭФ-2018 по смешным расценкам
- Владивостокская кольцевая дорога будет платной
- Автодилеры Владивостока выступили против закрытия рынка правого руля
- Во Владивостоке старые "корейцы" не выдержали конкуренции с новыми "Газелями"
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Во Владивостоке начали собирать новый кроссовер
- Автозавод "Соллерс" во Владивостоке будет собирать новый кроссовер
- Автозавод во Владивостоке ушел на новогодние каникулы
- Во Владивостоке открылся дилерский центр всемирно известного французского автобренда
- Во Владивостоке начинают делать кусок ВКАДа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
Loading...