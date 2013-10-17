В пригороде Владивостока временно ограничено движение транспорта

С 16 октября начаты работы по прокладке водовода в пригороде Владивостока, в районе, прилегающем к федеральной трассе между станциями Садгород и Весенняя.

В связи с этим с целью обеспечения безопасности дорожного движения временно, до 00 часов четверга, 24 октября, ограничены движение и парковка транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице 4-й Восточной от ее пересечения с улицей 3-й Восточной до пересечения с улицей Разина.

На этот период организован объезд участка ремонтных работ по улицам Разина, 3-й Восточной и Шкотовскому переулку. Участникам дорожного движения и жителям данного района приносят извинения за эти временные неудобства.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото fotoznak.ru.