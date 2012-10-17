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Во Владивостоке стартовала сборка Mazda

17 Октября 2012, 18:34 | Владивосток

СП ОАО «Соллерс» (входит в группу Sollers) и японской Mazda (ООО «Мазда Мотор Мануэсчуринг Рус») собрало первую партию автомобилей Mazda CX-5 на заводе «Соллерс» во Владивостоке. Сборка седана Mazda 6 может начаться весной следующего года. Один из образцов нового седана уже находится во Владивостоке, но окружен беспрецедентными мерами скрытости.

«В настоящее время ведется сборка компактного кроссовера CX-5. Линия работает в одну смену. Отгрузка автомобилей, собранных во Владивостоке, будет проводиться позже», - пояснили в пресс-службе ООО «Соллерс - Дальний Восток».

Автосборочный конвейер Mazda на заводе «Соллерс» во Владивостоке в рамках СП «Mazda Sollers Manufacturing Rus» был запущен 6 сентября 2012 года. Инвестиции в СП на первом этапе составят $350 млн. На первом этапе мощность предприятия составит 50 тыс. автомобилей в год. При этом проектная мощность составляет 100 тыс. машин в год. На полный цикл производства «Мазда» во Владивостоке может выйти через два года.

Напомним, что президент России Владимир ПУТИН пообещал СП Mazda и «Соллерс» на Дальнем Востоке предоставить субсидии на перевозку продукции в европейскую часть России. «Чтобы обеспечить экономику проекта, мы приняли решение о субсидировании перевозок продукции, произведенной здесь, в европейскую часть Российской Федерации. Эта поддержка будет продолжена до тех пор, пока проект твердо не встанет на ноги», - сказал Путин.

Тем временем генеральный директор и совладелец группы Sollers Вадим ШВЕЦОВ вновь готовится занять пост генерального директора ОАО «Ульяновский автомобильный завод» («УАЗ», входит в состав группы Sollers). Ранее Швецов заявлял, что собирается постепенно уходить от оперативного управления группой и может оставить должность гендиректора.

Олег КЛИМЕНКО.

Автор: Олег Клименко
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