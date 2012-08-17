Дорожная разметка на Океанском проспекте во Владивостоке появится к началу следующей недели

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа, ZRPRESS. На городских магистралях продолжается обновление дорожной разметки. В предстоящие выходные бригады дорожных служб нанесут разметку на Океанском проспекте, где завершены работы по демонтажу трамвайных путей, установке бордюрного камня и укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что разметка на дорогах Владивостока наносится термопластиком, который, по сравнению с обычной краской, более долговечный. Как отмечают специалисты, срок службы такой разметки увеличивается до трёх лет.

«Золотой Рог».