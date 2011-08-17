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Во Владивостоке временно ограничат движение автотранспорта через ж/д переезд на ул. Фадеева
17 Августа 2011, 18:47 | Владивосток
Владивостокская дистанция пути Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» информирует водителей автотранспортных средств Владивостока о ремонтных работах, которые будут проводиться на железнодорожном переезде в районе улицы Фадеева, д. 31.
В период с 22 часов 18 августа до 6 утра 19 августа в связи с производством работ по асфальтированию переезда движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе.
Руководство железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств принять во внимание данную информацию и приносит свои извинения за временное неудобство, связанное с возможным затруднением при движении автотранспорта через указанный переезд.
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